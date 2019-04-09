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Усюди кров: в мережу злили відео домашнього скандалу зірок шоу ''Дом-2''

1.7тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилося відео сімейної сварки колишніх учасників телевізійного шоу "Дом-2" Вікторії Романець та Антона Гусєва.

Як наголошується в коментарі до відео Starhit в YouTube, будучи в стані алкогольного сп'яніння, Вікторія Романець влаштувала скандал через ревнощі (відео дивіться нижче).

Усюди кров: в мережу злили відео домашнього скандалу зірок шоу ''Дом-2''

Фото: facebook.com

Судячи з усього, розгромивши деякі речі в будинку, зірка телешоу травмувалася. На відео Гусєв показує криваві сліди на підлозі та стінах, а ще пізніше і саму дружину.

Очевидно, через кількість алкоголю у Романець заплітається язик. При цьому дівчина на відео продовжує ходити по будинку і трощити предмети інтер'єру.

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Знімаючи інцидент на відео, Гусєв намагається виправдатися перед дружиною, проте Романець не приймає ніяких пояснень.

У серпні 2017 року пара зіграла пишне весілля на Мальдівах. Однак з того часу домашні сварки новоспечених чоловіка і дружини не раз ставали надбанням громадськості. У вересні 2018 року пара навіть оголосила про розлучення, але тоді шлюб вдалося зберегти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведуча Олена Водонаєва показала відео еротичного танцю, який виконала для своїх підписників в обтягуючому боді та високих чоботях.

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Теги
видеоYoutubeДом-2шоускандали
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