"Усередині таке..." Розлучена Лорак заінтригувала мережу новими стосунками

Українська співачка Ані Лорак, яка раніше пережила скандальне розлучення зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиоглу, раптово розповіла про "початок нового життя" і натякнула на те, у неї з'явилися стосунки.

Так, 40-річна артистка розповіла про життя після розлучення. Коли її запитали про те, чи з'явився у неї новий коханий, вона грайливо посміхнулася і сказала: "Це секрет". Власне, в поведінці Кароліни багато хто побачив натяк на стосунки, пише KP.UA.

"Нове життя у мене. Нові пісні, новий стиль, нові відчуття себе. Усередині таке почуття, що все відчуваю по-новому. Дихається по-іншому і співається. Може, у мене нове кохання, але це – секрет", – кокетливо розповіла Лорак.

Ані Лорак Корреспондент.net

Зазначимо: раніше Кароліна написала на своїй сторінці в Instagram, що "надихати, радувати, дарувати нове життя – справжнє призначення жінки".

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