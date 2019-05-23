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"Усередині таке..." Розлучена Лорак заінтригувала мережу новими стосунками

1.3тЧитати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка раніше пережила скандальне розлучення зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиоглу, раптово розповіла про "початок нового життя" і натякнула на те, у неї з'явилися стосунки.

Так, 40-річна артистка розповіла про життя після розлучення. Коли її запитали про те, чи з'явився у неї новий коханий, вона грайливо посміхнулася і сказала: "Це секрет". Власне, в поведінці Кароліни багато хто побачив натяк на стосунки, пише KP.UA.

"Нове життя у мене. Нові пісні, новий стиль, нові відчуття себе. Усередині таке почуття, що все відчуваю по-новому. Дихається по-іншому і співається. Може, у мене нове кохання, але це – секрет", – кокетливо розповіла Лорак.

Ані Лорак

Ані Лорак

Корреспондент.net

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Зазначимо: раніше Кароліна написала на своїй сторінці в Instagram, що "надихати, радувати, дарувати нове життя – справжнє призначення жінки".

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Особа
Ані Лорак
Тег
шоу-бизнес
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