Українську зірку Голлівуду запідозрили в третій вагітності

Голлівудську актрису українського походження Мілу Куніс запідозрили у вагітності третьою дитиною.

Шанувальники подейкують, що зовсім скоро Куніс народить ще одного малюка своєму чоловікові, акторові Ештона Катчера, передає Viva.

Підозри про цікаве положення з'явилися у шанувальників зірка все рідше стала з'являтися на публіці, а її останні виходи в світ запам'яталися нарядами вільного фасону.

Міла Куніс

Крім того, одна з подруг Міли повідомила, що вона дійсно вагітна. Якщо вірити чуткам, Куніс сама розповіла про майбутнє поповнення. Втім, з офіційними повідомленнями актриса та її чоловік поки не поспішають.

Відзначимо, що багатьох щиро здивувала новина про ймовірну вагітність актриси, адже раніше вона заявляла, що після народження двох дітей вирішила більше не народжувати.

Ештон Катчер і Міла Куніс

Нагадаємо, Міла Куніс народилася в українському місті Чернівці, проте коли їй було сім років, сім'я емігрувала в США. У 2014 році Куніс і Катчер одружилися. Вони виховують двох дітей - дочку Уайатт і сина Димитрія.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Катчер відверто зізнався, що він був першим чоловіком, з яким поцілувалася Куніс.