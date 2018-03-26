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Українську зірку Голлівуду запідозрили в третій вагітності

1.4тЧитати новину російською

Голлівудську актрису українського походження Мілу Куніс запідозрили у вагітності третьою дитиною.

Шанувальники подейкують, що зовсім скоро Куніс народить ще одного малюка своєму чоловікові, акторові Ештона Катчера, передає Viva.

Підозри про цікаве положення з'явилися у шанувальників зірка все рідше стала з'являтися на публіці, а її останні виходи в світ запам'яталися нарядами вільного фасону.

Міла Куніс

Крім того, одна з подруг Міли повідомила, що вона дійсно вагітна. Якщо вірити чуткам, Куніс сама розповіла про майбутнє поповнення. Втім, з офіційними повідомленнями актриса та її чоловік поки не поспішають.

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Відзначимо, що багатьох щиро здивувала новина про ймовірну вагітність актриси, адже раніше вона заявляла, що після народження двох дітей вирішила більше не народжувати.

Ештон Катчер і Міла Куніс

Нагадаємо, Міла Куніс народилася в українському місті Чернівці, проте коли їй було сім років, сім'я емігрувала в США. У 2014 році Куніс і Катчер одружилися. Вони виховують двох дітей - дочку Уайатт і сина Димитрія.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Катчер відверто зізнався, що він був першим чоловіком, з яким поцілувалася Куніс.

Особи
Ештон КатчерМіла Куніс
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