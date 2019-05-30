У Сергія Лазарєва народилася дочка: з'явилися приголомшливі подробиці

У мережі з'явилися нові подробиці про дочку російського співака Сергія Лазарєва, народження якої він нібито ретельно приховує.

Так, раніше в ЗМІ повідомили, що малятко з'явилося на світ у кінці травня 2019 року. Пізніше на Telegram-каналі "Только никому" з'явилася інформація, що дівчинка була народжена ще вісім місяців тому, у вересні 2018 року, просто Лазарєв хотів приховати це.

Більше того, канал повідомив, що новину оприлюднив знаменитий співак і друг Лазарєва Філіп Кіркоров.

Сергій Лазарєв із племінницею Viva

Акцентуємо, що інформація не є офіційною, жодного підтвердження ні від Лазарєва, ні від Кіркорова не було.

Нагадаємо, інформація про те, що Сергій Лазарєв вдруге став батьком, з'явилася 26 травня. За чутками, дівчинку артисту народила сурогатна мати, ім'я якої він не називає. Сам виконавець із гумором відреагував на новини, спростувавши чутки.

Скріншот Telegram-канал "Тільки нікому"

Однак варто нагадати, що народженого в 2014 році первістка Микиту Лазарєву вдалося приховувати протягом майже трьох років. Пізніше Сергій пояснював, що публічність маленькій дитині ні до чого. З тієї ж самої причини, можливо, зараз він вважає за краще не поширюватися про дочку.

"Нові подробиці про дочку Сергія Лазарєва, кажуть, їй уже вісім місяців. Звучить все це нереально, поки не згадаєш, що свого первістка Микиту артист приховував аж три роки", – вказало анонімне джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наразі російський секс-символ, 36-річний Сергій Лазарєв один виховує сина Микиту. Артист ніколи не був у шлюбі, про те, хто народив йому хлопчика, він також не розповідає. Зараз Микиті 4,5 роки.

Також Лазарєву приписують роман з українкою Ані Лорак, у мережі неодноразово поширювали інформацію, що співачка є прийомною матір'ю Микити.

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