У мережі розповіли про роман Лукашенка з 23-річною "Міс Білорусь": хто вона і як виглядає

У мережі заговорили про роман президента Білорусі Олександра Лукашенка з 23-річною моделлю і володаркою титулу "Міс Білорусь" Марією Василевич.

Так, анонімне джерело розповіло Telegram-каналу "НеМалахов", що у 65-річного Лукашенка з Василевич серйозні стосунки.

Ймовірно, причиною чуток стали часті спільні виходи в світ моделі і президента. Джерело вказало, що це вже не перший роман Лукашенка з молодими дівчатами: у нього нібито були романтичні стосунки з білоруською моделлю Дариною Шманай, співачкою Іриною Дорофеєвою та іншими.

Марія Василевич та Олександр Лукашенко udf.by

Наразі Василевич, крім модельної кар'єри також веде політичну діяльність і є депутаткою парламенту Білорусі. Цікаво, що всі молоді фаворитки Лукашенка з його ініціативи були прийняті на високі посади в державних органах.

Telegram-канал "НеМалахов"

Відзначимо, Марія Василевич закінчила факультет економіки і менеджменту БДЕУ. З початку літа 2010 року Василевич працює співведучою програми "Добрай раніцы, Беларусь!".

Марія Василевич та Олександр Лукашенко udf.by

У 2018 Василевич стала переможницею конкурсу "Міс Білорусь". У змаганні "Міс світу" вона отримала титул "Міс світу Європа" й увійшла в фінальну п'ятірку учасниць.

Лукашенко з сином Миколою і Марією Василевич udf.by

Лукашенко удостоїв дівчину премії "За духовне відродження" – за значний внесок у розвиток міжнародного культурного співробітництва та активну благодійну діяльність.

udf.by

Як виглядає молода "коханка" Лукашенка

Instagram Марії Василевич

Instagram Марії Василевич

Instagram Марії Василевич

Instagram Марії Василевич

Instagram Марії Василевич

Марія Василевич та Олександр Лукашенко udf.by

Як раніше писав OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко, якому в 2019 році виповнилося 65 років, показав, як він розважається в оточенні дівчат.