У мережі знову заговорили про роман Лукашенка з Міс Білорусь (колаж).

У мережі заговорили про роман президента Білорусі Олександра Лукашенка з 23-річною моделлю і володаркою титулу "Міс Білорусь" Марією Василевич.

Так, анонімне джерело розповіло Telegram-каналу "НеМалахов", що у 65-річного Лукашенка з Василевич серйозні стосунки.

Ймовірно, причиною чуток стали часті спільні виходи в світ моделі і президента. Джерело вказало, що це вже не перший роман Лукашенка з молодими дівчатами: у нього нібито були романтичні стосунки з білоруською моделлю Дариною Шманай, співачкою Іриною Дорофеєвою та іншими.

Марія Василевич та Олександр Лукашенко udf.by

Наразі Василевич, крім модельної кар'єри також веде політичну діяльність і є депутаткою парламенту Білорусі. Цікаво, що всі молоді фаворитки Лукашенка з його ініціативи були прийняті на високі посади в державних органах.

У мережі розповіли про роман Лукашенка з 23-річною "Міс Білорусь": хто вона і як виглядає Telegram-канал "НеМалахов"

Відзначимо, Марія Василевич закінчила факультет економіки і менеджменту БДЕУ. З початку літа 2010 року Василевич працює співведучою програми "Добрай раніцы, Беларусь!".

Марія Василевич та Олександр Лукашенко udf.by

У 2018 Василевич стала переможницею конкурсу "Міс Білорусь". У змаганні "Міс світу" вона отримала титул "Міс світу Європа" й увійшла в фінальну п'ятірку учасниць.

Лукашенко з сином Миколою і Марією Василевич udf.by

Лукашенко удостоїв дівчину премії "За духовне відродження" – за значний внесок у розвиток міжнародного культурного співробітництва та активну благодійну діяльність.

У мережі розповіли про роман Лукашенка з 23-річною "Міс Білорусь": хто вона і як виглядає udf.by

Як виглядає молода "коханка" Лукашенка

У мережі розповіли про роман Лукашенка з 23-річною "Міс Білорусь": хто вона і як виглядає Instagram Марії Василевич

У мережі розповіли про роман Лукашенка з 23-річною "Міс Білорусь": хто вона і як виглядає Instagram Марії Василевич

У мережі розповіли про роман Лукашенка з 23-річною "Міс Білорусь": хто вона і як виглядає Instagram Марії Василевич

У мережі розповіли про роман Лукашенка з 23-річною "Міс Білорусь": хто вона і як виглядає Instagram Марії Василевич

У мережі розповіли про роман Лукашенка з 23-річною "Міс Білорусь": хто вона і як виглядає Instagram Марії Василевич

Марія Василевич та Олександр Лукашенко udf.by

Як раніше писав OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко, якому в 2019 році виповнилося 65 років, показав, як він розважається в оточенні дівчат.