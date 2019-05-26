У Лазарєва народилася дочка: співак прокоментував переполох у росЗМІ

Російські ЗМІ повідомили про те, що у співака Сергія Лазарєва, який представляв РФ на конкурсі Євробачення і посів там третє місце, народилася дочка.

Так, про це нібито стало відомо після музичної премії RU.TV-2019. Інформацію поширив Telegram-канал "Тольки никому..." посилаючись на анонімне джерело, яке, в свою чергу, дізналося про народження дитини у Лазарєва від його колег та друзів.

"Був на премії RU.TV 2019, дізнався від колег, що у Сергія Лазарєва народилася дочка. Инфа 100%. Скоро відкриють всім", – повідомив інсайдер. Після цього новина моментально розлетілася по російських ЗМІ.

Лазарєв з племінницею Cosmopolitan

Відзначимо, пізніше Сергій Лазарєв дав коментар щодо інциденту виданню "Комсомольская правда", спростувавши чутки.

"Знаю вже, спасибі, що повідомили! Ходжу, вибираю м'ясо для шашлику і тут бах – дочка! А чому б не двійня? Преса знову краще знає, що відбувається в житті у артистів!" – резюмував Сергій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наразі російський секс-символ, 36-річний Сергій Лазарєв самотужки виховує сина Микиту. Артист ніколи не був у шлюбі, про те, хто народив йому хлопчика, він також не розповідає. Свого сина він приховував протягом двох років, зараз Микиті 4,5 року.

Також Лазарєву приписують роман з українкою Ані Лорак, в мережі неодноразово поширювали інформацію, що співачка є прийомною матір'ю Микити.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.