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У Лазарєва народилася дочка: співак прокоментував переполох у росЗМІ

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Російські ЗМІ повідомили про те, що у співака Сергія Лазарєва, який представляв РФ на конкурсі Євробачення і посів там третє місце, народилася дочка.

Так, про це нібито стало відомо після музичної премії RU.TV-2019. Інформацію поширив Telegram-канал "Тольки никому..." посилаючись на анонімне джерело, яке, в свою чергу, дізналося про народження дитини у Лазарєва від його колег та друзів.

"Був на премії RU.TV 2019, дізнався від колег, що у Сергія Лазарєва народилася дочка. Инфа 100%. Скоро відкриють всім", – повідомив інсайдер. Після цього новина моментально розлетілася по російських ЗМІ.

Лазарєв з племінницею

Лазарєв з племінницею

Cosmopolitan

Відзначимо, пізніше Сергій Лазарєв дав коментар щодо інциденту виданню "Комсомольская правда", спростувавши чутки.

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"Знаю вже, спасибі, що повідомили! Ходжу, вибираю м'ясо для шашлику і тут бах – дочка! А чому б не двійня? Преса знову краще знає, що відбувається в житті у артистів!" – резюмував Сергій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наразі російський секс-символ, 36-річний Сергій Лазарєв самотужки виховує сина Микиту. Артист ніколи не був у шлюбі, про те, хто народив йому хлопчика, він також не розповідає. Свого сина він приховував протягом двох років, зараз Микиті 4,5 року.

Також Лазарєву приписують роман з українкою Ані Лорак, в мережі неодноразово поширювали інформацію, що співачка є прийомною матір'ю Микити.

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Особа
Сергій Лазарєв
Теги
дітиНовини Росіїшоу-бизнес
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Козлова Виктория
Козлова Виктория
Oгpомноe спaси6o вceм тeм, ктo пoказaл мнe cайт http://difimas.com/6v1d0a Пpocтo прoйдя oпpоc пoлyчилa почти пoлyгoдовую зaрплaтy)) Пoльзyйтecь, покa есть вoзможнoсть=)
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