''Ту Аллу вона вже сама не пам'ятає'': Галкін відверто розповів про стан Пугачової

Алла Пугачова на сцені і вдома - дві різні людини. На сцену вона виходить артисткою, вдома вона - дружина. Аллу-артистку Пугачова вже не пам'ятає і сама, тому кожного разу їй важко повертатися на публіку.

Про це в ефірі програми "Он и она" розповів чоловік примадонни, пародист Максим Галкін, пише "Дни.ру". На думку артиста, його 69-річна дружина вже забула, що таке бути сильною і незалежною.

Фото: ntv.ru

"На сцену Алла виходить артисткою, а не дружиною. Безумовно, в житті я знаю іншу Аллу, і там розуміння, ніжність, любов, жертовність. І їй кожного разу складно повертатися на сцену і зараз важко, тому що ту Аллу вона вже сама не пам'ятає", – розповів він.

За словами Галкіна, за останні роки Пугачова настільки розчинилася в родині та дітях, що їй складно повертатися на сцену і усвідомлювати себе в ролі артистки. Додатковий стрес викликає підвищена увага преси. Тому гуморист взяв на себе роль прес-секретаря і спілкується з журналістами, які вибачаються перед ним за те, що їх більше цікавить персона Примадонни, а не він сам.

"Мене це аніскільки не зачіпає", – запевнив пародист.

У цьому ж ефірі Галкін також зізнався, що завдяки мудрості його дружини, вони ніколи не сваряться і дружина завжди садить його в голові столу, коли до них приходять гості, щоб показати, хто головний в їхній родині.

Фото: instagram.com

Нагадаємо, роман Алли Пугачової і Максима Галкіна почався 17 років тому, в 2002 році. Тоді примадонна була одружена зі співаком Філіпом Кіркоровим (пара розлучилася тільки у 2005-му). Одружилися зірки в 2011 році, а через шість років повінчалися. Різниця у віці артистів становить 27 років. У 2013-му за допомогою сурогатної матері у пари Галкін-Пугачова з'явилися Гаррі та Ліза Галкіни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ повідомили про екстрену госпіталізацію примадонни Алли Пугачової. Артистка нібито перенесла операцію на серці. Пізніше її чоловік, комік Максим Галкін, а також і сама Пугачова прокоментували інцидент.

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