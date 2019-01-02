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Цілувалися при всіх: Собчак застукали разом із коханцем

8.4тЧитати матеріал російською

Відома російська телеведуча і журналістка Ксенія Собчак зустріла Новий рік разом зі своїм коханцем, російським режисером Костянтином Богомоловим.

Про це повідомив сайт Peopletalk, посилаючись на анонімні джерела. Пара нібито прийшла на новорічну вечірку в модний московський заклад Agalarov Estate і не приховувала своїх стосунків, цілуючись на людях.

Собчак і Богомолов

Собчак і Богомолов

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Особа
Ксенія Собчак
Місце
Росія
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