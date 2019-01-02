Цілувалися при всіх: Собчак застукали разом із коханцем

Відома російська телеведуча і журналістка Ксенія Собчак зустріла Новий рік разом зі своїм коханцем, російським режисером Костянтином Богомоловим.

Про це повідомив сайт Peopletalk, посилаючись на анонімні джерела. Пара нібито прийшла на новорічну вечірку в модний московський заклад Agalarov Estate і не приховувала своїх стосунків, цілуючись на людях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Собчак і її чоловік, актор Максим Віторган одружилися у лютому 2013 року. У 2016 році у них народився син.

У грудні 2018-го в мережі з'явилися нібито докази того, що стосунки пари виявилися на межі розриву, оскільки Собчак закрутила роман із російським режисером Костянтином Богомоловим

Собчак спочатку не коментувала чутки, але потім опублікувала заяву у себе в Instagram.

1 січня Віторган, оприлюднив спільне фото пари на своїй сторінці в мережі, але після цього Собчак опублікувала великий пост, в якому назвала 2018-й рік переломним для себе.