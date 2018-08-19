Це зрада? Голлівудського актора помітили з моделлю Playboy

Після розриву з актрисою Дженніфер Гарнер, зірка "Перл-Харбора" Бен Аффлек зав'язав стосунки з Ліндсей Шукус. Ходять плітки, що саме вона і стала причиною розлучення актора.

Але днями колись зразкового сім'янина Аффлека помітили в ресторані в компанії блондинки з формами - нею виявилася модель Playboy Шона Секстон, пише starhit.ru.

Бен Аффлек і Шона Секстон spletnik.ru

Втім, є думка, що Бен встиг розійтися з Шукус. На користь цієї версії говорить той факт, що актор не з'являвся з коханою на публіці протягом двох місяців.

Що насправді пов'язує Аффлека і модель Playboy, поки невідомо. Можливо, це початок нового роману.

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Нагадаємо, Гарнер і Аффлек вирішили розірвати шлюб офіційно лише в 2017 році, хоча до цього два роки не жили разом.

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