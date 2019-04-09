''Це розповідь 18+'': соліст Rammstein прокоментував стосунки з Лободою

Стосунки української поп-діви Світлани Лободи та соліста популярного німецького гурту Rammstein Тілля Ліндеманна — це таємниця двох людей, яку музикант, як джентльмен, розкривати журналістами не буде.

Так Ліндеманн відреагував на запитання про роман із зіркою з України в розмові з журналом "ЖАРА Magazine". Водночас артист зізнався, що останнім часом він із задоволенням прокидається в Москві.

Фото: facebook.com

"Про нас дуже багато пишуть і говорять, але це таємниця двох людей. Я, як джентльмен, в жодному разі не можу тут нічого коментувати, тому від мене ви нічого не почуєте", — відповість соліст.

Втім, музикант не став приховувати, що завдяки Світлані Лободі йому особливо приємно приїжджати в Росію.

"Це буде розповідь 18+. Але якщо чесно, навіть не можу сказати, де хотів би опинитися, в якому місті, в якій країні. Коли я на гастролях, то кожен день прокидаюся в новому місці й завжди радію цьому. Можу сказати, що із задоволенням прокидаюся в Москві", — додав музикант.

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Нагадаємо, що торік Тілль Ліндеманн був помічений у Москві. На хвилі чуток про роман зі Світланою Лободою музикант прилетів у столицю Росії, щоб забрати поп-діву з московської лікарні, куди та потрапила за декілька днів до того для термінової операції.

Пізніше, як писав OBOZREVATEL, в спілкуванні з російськими журналістами Ліндеманн дозволив запитувати про нього і Світлану Лободу, втім попередив одразу, що відповідати навряд чи стане. Проте, як зауважили очевидці, після виписки Лободи з лікарні Ліндеманн, співачка та її старша донька провели вечір в одному з ресторанів Москви, водночас Лобода і Ліндеманн всюди трималися за руки.

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