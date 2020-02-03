Це невроз? Фанати Регіни Тодоренко відчули недобре

Відома українська ведуча Регіна Тодоренко активно розширює сферу своєї діяльності, в зв'язку з чим схвилювала шанувальників.

З'явилися припущення, що є причина, з якої жінка з головою занурюється в роботу.

Відзначається, що Регіна народила сина трохи більше року тому, працювала мало не до самих пологів, і продовжила працювати майже відразу після них.

Зараз вона скаржиться на занепокоєння, що вона залишить після себе в цьому світі, і має намір зайнятися письменництвом - створити збірку дитячих казок.

У коментарях багато людей захоплені такою енергією і любов'ю до праці, але деякі знайшли можливі пояснення в області психології.

"Це просто невроз) Від нього вся ця енергія і не вщухає", - написала одна з прихильниць, що вивчає, за її словами, психологію і психіатрію.

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