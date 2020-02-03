Це невроз? Фанати Регіни Тодоренко відчули недобре

Відома українська ведуча Регіна Тодоренко активно розширює сферу своєї діяльності, в зв'язку з чим схвилювала шанувальників.
З'явилися припущення, що є причина, з якої жінка з головою занурюється в роботу.
Відзначається, що Регіна народила сина трохи більше року тому, працювала мало не до самих пологів, і продовжила працювати майже відразу після них.
Зараз вона скаржиться на занепокоєння, що вона залишить після себе в цьому світі, і має намір зайнятися письменництвом - створити збірку дитячих казок.
# Сократ "Я знаю, що нічого не знаю". Ось іноді я думаю, що кількість інформації в моїй голові заважає мені жити спокійно. Набагато простіше було б існувати з відчуттям перманентно форматує диска. Часом я сумую від того, що до цих пір не винайшла Tesla, що не розробила Instagram, що не запустила зонд на Марс, не написала пісню #BadGuy (@billieeilish) і вже тим більше не отримала за неї Греммі. Що за підсумком я залишу після себе? Яка моя функція / місія? На ці питання я відповідаю кожен день, щоб не перетворитися на овоч і не зникнути безслідно 🙈. До того ж мені запала в душу фраза Мітча з серіалу #TheMorningShow: "Мені здається, я роблю щось не те, щось абсолютно не відноситься до вічності". Сьогодні я почала працювати над своїм безсмертям, щоб не шкодувати про те, чого не зробила! Після прочитання дитячої книги "що в твоєму підгузку?" (в ній проілюстровано акт дефекації різних жівотних💩), яка переведена на 32 мови і випущена тиражем 500 000 примірників, я зрозуміла, що прийшла пора моєї книги! Офіційно заявляю, зовсім скоро можна буде потримати в руках цікавий збірник казок. Буду вері ть, що на моїх казках виростуть гідні люди! Розкажіть, чи читаєте ви книги? # регінатодоренко
У коментарях багато людей захоплені такою енергією і любов'ю до праці, але деякі знайшли можливі пояснення в області психології.
"Це просто невроз) Від нього вся ця енергія і не вщухає", - написала одна з прихильниць, що вивчає, за її словами, психологію і психіатрію.
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