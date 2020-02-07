"Це не Віра!" Брежнєва викликала подив фото з відпочинку

Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка раніше шокувала постарілим видом на фото, викликала питання останніми фотографіями з відпочинку.

На них усіх вона показана на відстані та ззаду, і багато шанувальників припустили, що на знімках не вона.

Відзначається, що Брежнєва в останні дні постить фото і відео з відпочинку в горах в Італії, куди поїхала святкувати свій день народження, досить багато показує красу свого готелю "Lefay Resorts & Residences".

На свій день народження вона показала кілька фото, де стоїть на відстані або боком:

Тепер же опублікувала добірку знімків, де позує тільки на половині фото, і то, зі спини та здалеку:

У коментарях запропонували версію, що насправді замість Віри позує інша жінка, просто схожа:

Варто зауважити, що в січні на сторінці готелю в Instagram публікували рекламне відео з жінкою, схожою на Брежнєву:

Читайте також про причини конфлікту між Вірою Брежнєвою і другою половиною сім'ї - Валерієм Меладзе і Альбіною Джанабаєвою.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!