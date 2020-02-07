"Це не Віра!" Брежнєва викликала подив фото з відпочинку

Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка раніше шокувала постарілим видом на фото, викликала питання останніми фотографіями з відпочинку.
На них усіх вона показана на відстані та ззаду, і багато шанувальників припустили, що на знімках не вона.
Відзначається, що Брежнєва в останні дні постить фото і відео з відпочинку в горах в Італії, куди поїхала святкувати свій день народження, досить багато показує красу свого готелю "Lefay Resorts & Residences".
На свій день народження вона показала кілька фото, де стоїть на відстані або боком:
Ідеальний день народження - це ідеальна компанія в ідеальному місці ... я, як і хотіла, зібрала всіх сестер і ми провели цей день в приголомшливою атмосфере✨ Єдиний мінус нашої великої компанії - це неможливість зробити загальне фото, на якому б всі вийшли добре 🤪 🙈 зате з нами весело)) Я довго вибирала місце, де ми могли б отримати максимум задоволення за 2 дня і знайшла новий готель (обожнюю свіжі готелі) #lefaydolomiti в результаті не хотіли їхати ... хоч і довелося 🙈 постаралася в каруселі передати цей чарівний день 💛 і мій торт 🎂☺️ і ще н багато Сторіс з #lefayresort ☀️
Тепер же опублікувала добірку знімків, де позує тільки на половині фото, і то, зі спини та здалеку:
У коментарях запропонували версію, що насправді замість Віри позує інша жінка, просто схожа:
Варто зауважити, що в січні на сторінці готелю в Instagram публікували рекламне відео з жінкою, схожою на Брежнєву:
The cupping is a therapeutic method used since ancient times . The application entails placing cups on acupuncture points, creating a suction effect to dispose of excess fluid and reactivate the body's energy flows . #LefaySPA #Treatments #Beauty
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