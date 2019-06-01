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"Трішки вагітна": Каменських показала кругленький живіт

1.8тЧитати матеріал російською

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка вийшла заміж за українського шоумена і музиканта Олексія Потапенка (Потапа), розбурхала мережу змінами у фігурі.

Настя на особистій сторінці в Instagram поділилася цікавою фотографією з медового місяця, куди вони з Потапом вирушили відразу після торжества. Фанати артистки побачили, що фігура Каменських помітно округлилася, а животик збільшився.

Настя Каменських і Потап

Настя Каменських і Потап

Instagram @kamenskux

Багато хто припустив, що співачка завагітніла і незабаром у них з Потапом з'явиться первісток. Інші ж посперечалися, що Настя просто дозволила собі розслабитися і трохи погладшала.

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#honeymoon #bearanddiamond

Публікація від NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"А чи не вагітна Настя? Буквально місяць тому вона була стрункішою", – припустили фоловери.

"Вона жива людина і теж може погладшати. Розслабилася просто", – посперечалися інші.

"Трішки вагітна": Каменських показала кругленький живіт
"Трішки вагітна": Каменських показала кругленький живіт
"Трішки вагітна": Каменських показала кругленький живіт
"Трішки вагітна": Каменських показала кругленький живіт
"Трішки вагітна": Каменських показала кругленький живіт
"Трішки вагітна": Каменських показала кругленький живіт
"Трішки вагітна": Каменських показала кругленький живіт
"Трішки вагітна": Каменських показала кругленький живіт

Нагадаємо, на весіллі Насті і Потапа зіркова наречена була у відвертому платті, що облягало її фігуру. Вже тоді багато шанувальників побачили кругленький живіт Каменських і почали поширювати чутки про її цікаве положення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Настя Каменських (NK)Олексій Потапенко (Потап)
Теги
шоу-бизнесчутки
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