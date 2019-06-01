"Трішки вагітна": Каменських показала кругленький живіт

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка вийшла заміж за українського шоумена і музиканта Олексія Потапенка (Потапа), розбурхала мережу змінами у фігурі.
Настя на особистій сторінці в Instagram поділилася цікавою фотографією з медового місяця, куди вони з Потапом вирушили відразу після торжества. Фанати артистки побачили, що фігура Каменських помітно округлилася, а животик збільшився.
Настя Каменських і Потап
Instagram @kamenskux
Багато хто припустив, що співачка завагітніла і незабаром у них з Потапом з'явиться первісток. Інші ж посперечалися, що Настя просто дозволила собі розслабитися і трохи погладшала.
"А чи не вагітна Настя? Буквально місяць тому вона була стрункішою", – припустили фоловери.
"Вона жива людина і теж може погладшати. Розслабилася просто", – посперечалися інші.
Нагадаємо, на весіллі Насті і Потапа зіркова наречена була у відвертому платті, що облягало її фігуру. Вже тоді багато шанувальників побачили кругленький живіт Каменських і почали поширювати чутки про її цікаве положення.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В мережі давно ходили чутки, що між Потапом і Настею Каменських є роман. У жовтні 2017-го вони повідомили, що ставлять спільну діяльність на паузу.
У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом у відпустку до Італії. Каменських періодично з'являлася на публіці з каблучкою, яка нагадувала обручку.
А 17 січня Потап і Настя знову показали спільне фото за кордоном, породивши нові чутки про відносини. Також Каменських представляла знімки, на яких шанувальники бачили ознаки вагітності.
До останнього пара приховувала свої відносини від публіки. Історію їхнього кохання читайте за цим посиланням.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!