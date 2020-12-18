Том Круз закрутив роман з партнеркою по фільму "Місія нездійсненна 7" – ЗМІ

58-річний голлівудський актор, режисер та продюсер Том Круз закрутив роман з артисткою Хейлі Етвелл. Вони разом знімаються в картині "Місія нездійсненна 7".

Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на джерело. Зазначається, що між знаменитостями 20-річна різниця у віці.

За словами джерела, Круз та Етвелл зблизилися під час локдауну через пандемію коронавірусу, а пізніше регулярно зустрічалися після зйомок в "Місії нездійсненній". Крім цього, 58-річний американський актор і його 38-річна колега були помічені на знімальному майданчику фільму в Лондоні, тримаючись за руки.

Хейлі Етвелл і Том Круз на зйомках фільму "Місія нездійсненна 7" thesun.co.uk

Том Круз і Хейлі Етвелл на зйомках фільму "Місія нездійсненна 7" thesun.co.uk

Хейлі Етвелл найбільш відома за роллю агента Пеггі Картер у фільмах серії "Месники" – "Перший месник", "Перший месник: інша війна", "Месники: Ера Альторна". Раніше вона зустрічалася з моделлю Еваном Джонсом.

Хейлі Етвелл pinterest.com

Хейлі Етвелл у фільмі "Месники" pinterest.com

"Місія нездійсненна" – це серія фільмів-бойовиків, що складається з шести частин, випущених з 1996 по 2022 рік й заснована на однойменному телесеріалі. У центрі сюжету – історія агента Ітана Ханта, якого грає Том Круз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що фільм "Місія нездійсненна 7" з Томом Крузом у головній ролі не зніматимуть в Україні. Для зйомок були знайдені більш відповідні локації в інших країнах.