Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка зараз проживає в Москві (Росія), натякнула шанувальникам на свою другу вагітність.

Так, 30-річна знаменитість поділилася на особистій сторінці в Instagram фото з букетом, доповнивши публікацію неоднозначною заявою.

"Впевнена, що зовсім скоро мій проєкт "Регіна+1" називатиметься "Регіна+2", – підписала знімок Тодоренко і завершила фразу двома емодзі у вигляді сердечок.

Тодоренко натякнула на другу вагітність (Instagram Регіни Тодоренко)

Шанувальники одразу ж зробили висновок, що зірка натякає на другу вагітність, і засипали її привітаннями. Нагадаємо, що з чоловіком Владом Топаловим Регіна виховує сина Михайла, якому восени виповниться два роки.

"Це натяк на вагітність, чи мені здалося?", "Можливо, Регіна, чекає малюка", "Вас можна привітати?", "Вагітна?", "Ну точно вагітна, ви сторіз дивилися? Там всюди живіт прикривається", "Вітаю", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російську журналістку та телеведучу Ксенію Собчак запідозрили у другій вагітності. Приводом послужила фотографія, яку чоловік зірки Костянтин Богомолов опублікував на особистій сторінці в Instagram.