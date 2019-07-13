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"Тіна, що буде далі?" Кароль викликала ажіотаж в мережі гарячим фото

25т Читати матеріал російською

Популярна українська поп-діва Тіна Кароль порадувала фанатів відвертим кадром.

На свою сторінку в Instagram 34-річна зірка виклала фото, на якому позує у білих міні-шортах, які оголюють її сідниці. А туфлі-човники підкреслюють стрункі ноги.

Кадр був зроблений на одному з пляжів. На знімку Кароль виглядає вельми щасливою.

#tinakarol # Тіна Кароль Ph @spromojna

Допіс, Поширення Tina Karol (@tina_karol)

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Користувачі мережі прийшли в захват від її гарячого фото. Але деякі, порахували його занадто зухвалим.

"Тіна Григорівна, що буде далі?", "Ох*енная *опа", "Ноги як у Кендалл, а попа як у Тіни", – написали фоловери.

Скріншот

Скріншот

instagram.com/tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль викликала ажіотаж спокусливим кадром. Зірка позувала в відвертій сукні на березі моря.

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Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Теги
Instagram зірки
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