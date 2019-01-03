''Там усім вистачить'': стало відомо про багатомільйонний спадок Кріса Кельмі

Рідні російського музиканта і композитора Кріса Кельмі, котрий пішов із життя 2 січня, ділять багатомільйонний спадок.

Про це пише портал "Дни.ру", який стверджує, що незадовго до смерті 63-річний артист встиг розпорядитися спадком на суму приблизно 100 мільйонів рублів ($1,4 млн).

Фото: aif.ru

Відповідно до джерела, в останні дні Кельмі почував себе погано – важко пересувався і лише за допомогою ходунків, на вулиці майже не з'являвся, страждав від епілептичних припадків. Зважаючи на свій стан, автор хіта "Ночное рандеву" вирішив скласти заповіт.

"Так, я склав заповіт і завірив його. Усе залишу колишній дружині Людмилі та єдиному синові Крістіану, там все добре, там усім вистачить", – процитувало джерело музиканта.

Зазначається, що родичі нібито мало дбали про співака, однак тепер отримають три квартири в Москві і розкішний заміський будинок із басейном у Підмосков'ї. Ріелтори оцінюють спадок зірки 90-х у 100 мільйонів рублів, водночас авторські права на пісні Кельмі оцінюються ще дорожче.

Колишня дружина і син не єдині, хто претендує на спадщину артиста. Заповіт, як стверджують у ЗМІ, швидше за все, оскаржить його молодший брат Євген, який був концертним директором.

Музикант і автор пісень, творець колективів "Високосное лето", "Рок-Ателье", учасник гурту "Автограф" Кріс Кельмі помер 2 січня 2019 року. На момент смерті артисту було 63 роки. Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що співак помер через зупинку серця. Медики не змогли його реанімувати, коли прибули за адресою.

Популярність Крісу Кельмі принесли такі хіти, як "Замыкая круг", "Усталое такси", "Ночное рандеву". Крім того, він написав музику до мультфільму "Пес в сапогах".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 листопада у Росії помер відомий співак Євген Осін. Причиною називали зупинку серця. Прощання із артистом відбулося 20 листопада, на Троєкуровському кладовищі в Москві.

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