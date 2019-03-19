"Так вони одружені?" Потап і Каменських посварили мережу спільним фото

Українська поп-діва Настя Каменських (NK) і лідер гурту MOZGI Потап (Олексій Потапенко) викликали неоднозначну реакцію серед шанувальників новим спільним фото.

Відповідний знімок співачка опублікувала в своєму Instagram-акаунті, через що фоловери буквально почали сваритися в коментарях.

Так, Каменських і Потап позували біля арки, що вела у двір. Настя одягалася в бежеве пальто, доповнивши образ яскраво червоним беретом. А Потап, підібгавши одну ногу, стояв у червоній шапці і такого ж тону спортивній куртці. Таким чином лук артистів яскраво поєднувався, створюючи свого роду "дует".

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Шанувальники по-різному відреагували на спільний знімок Потапа і Насті. Деякі оцінили їх стиль, назвавши парочку "Боні і Клайд". Інші ж навпаки розкритикували, порадивши звільнити стилістів.

Настя Каменських (NK) і Потап (Олексій Потапенко) Instagram @ kamenskux

"На стилі", "Настю і Потапе, ви круті", "Гарні які", "Ви вогонь", "Інь і Янь", – написали задоволені шанувальники.

"Волоцюги 90-х", "Гопники", "Біба і Боба", "Оголошення розклеюють", "Ви красиві, але взуття-то чомусь не червоне і не мокасини? Виганяйте своїх стилістів або хто вони там", "Гоп-стоп", "Каменських ніколи не вміла вдягатися", – розкритикувала інша частина фоловерів.

Але найбільший ажіотаж у коментарях був через чутки про їхні стосунки, які артисти постійно підігрівають, дратуючи фанатів. Деякі навіть приписали Каменських і Потапенку шлюб, через що в мережі почалися суперечки.

"Досить уже всіх дражнити, давайте одружуйтеся вже. Маленьких кучерявих Потапчиків давайте", "А Потап-то наліво так і дивиться", "Так вони одружені", "Мені не зрозуміти людей, які вважають, що вони разом чи повинні бути разом. Серйозно? Вони, як брат і сестра. Я їх уявляю в особистому житті щасливими окремо", "Весілля коли", "Так вони разом уже давно", "Одружені? Ем, це я ору. Мда", "Ну як би купа доказів у мережі, варто тільки пошукати", – посперечалися фанати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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