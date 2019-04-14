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''Так, багато пластичних операцій, але...'' Експерт оцінила зовнішність хворої Ротару

5.3тЧитати матеріал російською

Незважаючи на вік і стан здоров'я, українська естрадна співачка Софія Ротару тримається дуже гідно. Далеко не всі жінки в 50 виглядають так, як 71-річна артистка.

При цьому, як наголосила у розмові з "Дни.ру" стиліст Анастасія Ніколаєва, справа тут не тільки в пластичних операціях.

''Так, багато пластичних операцій, але...'' Експерт оцінила зовнішність хворої Ротару

Фото: tv.ua

"На мій погляд, Софія Ротару виглядає більш ніж гідно, враховуючи її вік і стан здоров'я. Так, у неї багато пластичних операцій, але і професія у неї, яка вимагає постійного догляду за собою та її обличчям – її робота", - зазначила вона.

Окремо фахівець зазначила смак артистки у виборі одягу та макіяжу.

"Одягнена вона скромно, не химерно, безсмертна класика чорного та білого, тому виглядає дуже елегантно і стильно. І нарешті, хоч у кого-то немає цього достатку макіяжу з рожевими рум'янами і червоними губами. Все дуже стримано і акуратно", – додала стиліст.

''Так, багато пластичних операцій, але...'' Експерт оцінила зовнішність хворої Ротару

Фото: tv.ua

Новини
Відомий російський мафіозі розповів про тісний зв'язок із Кобзоном та Ротару

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про нібито серйозні проблеми зі здоров'ям народної артистки України Софії Ротару. Подейкують, зірка естради страждає туберкульозом і змушена проходити курс хіміотерапії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно з'ясувалося, що медики діагностували у співачки множинні осередки старих інсультів. Виявилося, що Ротару неправильно приймала деякі свої ліки, а препарати від тромбів і зовсім не пила.

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Особа
Софія Ротару
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