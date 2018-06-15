Таємний роман Тодоренко: ведуча засвітилася в Лондоні з імовірним коханим

Розмови про таємний роман української телеведучої Регіни Тодоренко і російського співака Влада Топалова не вщухають на сторінках таблоїдів. В черговий раз зірка проекту "Орел і Решка" підігріла чутки, відсвяткувавши з артистом свій день народження в Лондоні.

Фотографії з загальними локаціями з'явилися на сторінках Тодоренко і Топалова в Instagram. При цьому сам співак не став приховувати, що святкує в столиці Англії день народження "важливої" для нього людини.

У четвер, 14 червня, Регіні Тодоренко виповнилося 28 років. Свій день народження телеведуча відсвяткувала в Лондоні. Дівчина поділилася в соцмережі яскравими фото подорожей, при цьому уважні фоловери помітили, що в цей же час столицю Англії відвідував і Влад Топалов, з яким колись ведуча грала в спільній театральній виставі.

Співак не тільки опублікував фото зі схожими локаціями, а й знімок за одним столом з Регіною Тодоренко.

"Сьогодні день народження у Дональда Трампа!!! І у ще однієї важливої людини... але, про це пізніше", - написав під одним зі своїх фото Топалов.

Підписники пари все чекають, коли Топалов і Тодоренко зізнаються в стосунках. "Чекаємо на спільні фотки з Регінкою", "Та досить вже ховатися, їй Богу як маленькі!", - зазначили під постами зірок.

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