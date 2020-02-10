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10 лютого • оновлено в 19:02
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"Свати-7": Квартал 95 засмутив шанувальників новинами про серіал

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Творці серіалу "Свати" засмутили шанувальників новинами про дату виходу на екрани сьомого сезону.

Знімальна група тільки приступила до роботи і черговий сезон буде готовий не раніше 2021 року, йдеться на сторінці проекту в Instagram.

"Не потрібно питати, коли покажуть серіал, ще не знято нічого, чекає велика робота. Попередні сцени, зняті в 2017 році, показані не будуть. Знімають все заново ... 7 сезон буде! Зараз знімають зимову частину, в травні продовжать знімати літню частину. потім монтаж, озвучення та запуск анонсів. Вийде не раніше 2021 року!", - зізналися в Кварталі 95.

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Друзі! Знімальна група тільки приступила до зйомок (28 січня почалися зйомки 7 сезону Сватів в Білорусі). Не потрібно питати, коли покажуть серіал, ще не знято нічого, чекає велика робота. Попередні сцени, зняті в 2017р, показані НЕ БУДУТЬ. Знімають все заново. Багато що змінилося в будинках, де проходять зйомки, актори змінилися, тому довелося вносити правки в сценарій! 7 СЕЗОН БУДЕ! Зараз знімають зимову частину, в травні продовжать знімати літню частину. Потім монтаж, озвучення та запуск анонсів. Вийде не раніше 2021 года! Спасибі за те, що чекаєте й любите! # СВАТИ7 ____________________________ # Прем'єра # Україна # росія # беларусь # квартал95 # зеленский # свати7 # свати7будут # свати7с'емкі # зйомки # Яковлєв # квартал95 # Зеленський # ЛюдмілаАртемьева # ТатьянаКравченко # ФедорДобронравов # АннаКошмал # сватамбить

Допіс, Поширення СВАТИ (@svati_official)

Шанувальники серіалу в черговий раз розчарувалися, оскыльки вже кілька років чекають продовження, а його все відкладають.

Деякі припустили, що і в цей раз сезон не дознімуть.

"Одні обіцянки", "Скільки років вже чекаємо... Все обіцяєте... Обіцяли в початку 2020 начебто... Скоро почну серйозно ридати з цього приводу", - пишуть глядачі.

"Свати-7": Квартал 95 засмутив шанувальників новинами про серіал

На що творці "Сватів" відповіли, що поки зйомки не відновлять, мови про вихід серіалу йти не може.

"Свати-7": Квартал 95 засмутив шанувальників новинами про серіал

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Свати Квартал 95
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