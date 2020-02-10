"Свати-7": Квартал 95 засмутив шанувальників новинами про серіал

Творці серіалу "Свати" засмутили шанувальників новинами про дату виходу на екрани сьомого сезону.

Знімальна група тільки приступила до роботи і черговий сезон буде готовий не раніше 2021 року, йдеться на сторінці проекту в Instagram.

"Не потрібно питати, коли покажуть серіал, ще не знято нічого, чекає велика робота. Попередні сцени, зняті в 2017 році, показані не будуть. Знімають все заново ... 7 сезон буде! Зараз знімають зимову частину, в травні продовжать знімати літню частину. потім монтаж, озвучення та запуск анонсів. Вийде не раніше 2021 року!", - зізналися в Кварталі 95.

Шанувальники серіалу в черговий раз розчарувалися, оскыльки вже кілька років чекають продовження, а його все відкладають.

Деякі припустили, що і в цей раз сезон не дознімуть.

"Одні обіцянки", "Скільки років вже чекаємо... Все обіцяєте... Обіцяли в початку 2020 начебто... Скоро почну серйозно ридати з цього приводу", - пишуть глядачі.

На що творці "Сватів" відповіли, що поки зйомки не відновлять, мови про вихід серіалу йти не може.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!