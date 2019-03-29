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"Суттєво підсів": зірку російських серіалів викрили у наркозалежності

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У мережі повідомили про наркозалежність російського актора, зірки серіалів "Кадетство", "Папины дочки", а також фільму "Сволочи", Олександра Головіна.

Нібито артист вживає хімічний наркотик крек. Про це повідомив Telegram-канал "Только никому" з посиланням на анонімне джерело.

"Головін не просто вживає, а дуже суттєво підсів на крек. Якось він потрапив до нас на тусу, ми з подругою знімали квартиру. Заходжу на кухню, а там Головін "вдихає". Йому все було мало..." — повідомив невідомий інформатор.

Олександр Головін у серіалі "Папины дочки"

Олександр Головін у серіалі "Папины дочки"

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Telegram-канал "Тільки нікому"

Сам актор інформації про свою залежність поки не прокоментував.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що у Головіна є позашлюбна дочка, проте актор відмовився визнавати дитину і матеріально допомагати. Мати дівчинки, танцівниця балету "Тодес" Світлана Білогурова подала на актора до суду через відмову визнавати дитину.

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