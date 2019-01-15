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''Старий та його доглядальниця'': Петросяна після розлучення помітили на курорті з молодою коханкою

4.2тЧитати матеріал російською

Радянський і російський гуморист Євген Петросян відправився до Барселони, причому в Іспанії також була помічена його молода асистентка Тетяна Брухунова, яку вважають винуватицею його розлучення з Оленою Степаненко.

Вони обоє, хоч і окремо один від одного, розмістили в своїх акаунтах в Instagram фотографії з відпочинку, зокрема, з місцевого ресторану Botafumeir, який спеціалізується на галісійській кухні.

Так, Петросян опублікував фото, де він із посмішкою на губах ласує делікатеси. Не відстала і Брухунова, показавши страву з равликів: "Дорвалися. Тримайте мене семеро", – підписала вона.

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У коментарях під постом гумориста користувачі припустили, що у нього медовий місяць. А підписники Тетяни, в свою чергу, припустили, що вона їсть зовсім не равлики.

"Хіба це равлики? На мою думку, це рапани-черепашки такі", "Тепер Брухунова чекатиме, коли цей старий Петросян помре. Сучасним жінкам крім багатства нічого не треба, вони і за прапрадідів вийдуть", "Всі, напевно, думають, старий і його доглядальниця! Хоча у дівчинки личко дауна! Мені соромно на це дивитися! Соромно за Петросяна", – обурилися в мережі.

''Старий та його доглядальниця'': Петросяна після розлучення помітили на курорті з молодою коханкою
''Старий та його доглядальниця'': Петросяна після розлучення помітили на курорті з молодою коханкою
''Старий та його доглядальниця'': Петросяна після розлучення помітили на курорті з молодою коханкою
''Старий та його доглядальниця'': Петросяна після розлучення помітили на курорті з молодою коханкою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Брухунова розповіла, що в родині Петросяна давно не було любові і шлюбу, а тільки ділові стосунки, через що гуморист останні роки був самотнім.

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Особа
Євген Петросян
Місце
ІспаніяБарселона
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Важнейшая сенсация!!! Выживший из ума клоун покормил сиделку ракушками! На первую полосу!!!
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