''Спати з усіма'': навколо нової учасниці ''Дому-2'' розгорівся скандал через ВІЛ

18 річна екс-коханка російського репера Гуфа (Олексія Долматова) Яна Шевцова збирається судитися із екс-учасницею скандального телепроекту "Дом-2" через заяву про поширення ВІЛ-інфекції.

Як повідомляє "СтарХит", Лера Фрост попросила керівництво шоу змусити Яну здати аналізи, щоб та не заразила інших у разі позитивного результату.

"Побачивши її поведінку в ефірі, я зрозуміла, що вона спатиме з усіма, тим самим наражаючи на небезпеку багатьох учасників. Наскільки мені відомо, її вигнали з проекту разом із хлопцем, із яким у неї був інтимний зв'язок. Мабуть, інформація все-таки підтвердилася", — сказала Фрост.

Яна Шевцова Фото: instagram.com

Шевцова прийшла до учасника телепроекту Захара Саленка, який раніше подобався Лері. Ходять чутки, що екс-коханка Гуфа могла заразити хлопця. Після публічної заяви Фрост Шевцова вирішила подати в суд.

"Мама моя — голова суду. Я за освітою юрист. Тому проблем нуль, будь-які лікарні. Навіть смішно, рівень людини говорить сам за себе", — написала вона в листуванні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевцова розповсюдила у мережі листування із Гуфом та аудіоповідомлення, які говорять про те, що між ними був інтимний зв'язок.

Яна Шевцова Фото: instagram.com

Яна Шевцова Фото: instagram.com

Пізніше з'явилася інформація, що вони нібито таємно зустрічалися два роки. Шевцова також зізналася, що вагітна від Долматова, однак народжувати і виховувати дитину від зірки не збирається. Крім того вона розповіла, що перервала вагітність.