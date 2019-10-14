Спалила подруга: Бузову запідозрили у вагітності

У мережі поширили інформацію, ніби скандальна співачка Ольга Бузова – вагітна.

Про це Telegram-каналу Yobajur розповів інсайдер. За його словами, артистка з другом, якого деяки шанувальники вважають її коханцем, зробила однакові тату.

Бузову запідозрили у вагітності

"Бузова вагітна. Вчора зробила собі тату (нескінченність) разом із Давою (блогер). Її знайома виставила у себе в Stories і відразу видалила. А Бузова видаляє ці коменти у себе під останнім постом", – сказав читач.

Блогер Дава і Ольга Бузова

У Telegram-каналі підписали, що ця інформація, швидше за все, є вкиданням. "Ви тільки уявіть собі, що сталося б у світі шоу-бізу, якби Бузова дійсно була вагітною", – додали в каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році шоумен і зірка проекту Comedy Club Тимур Батрутдінов заявляв про свою симпатію до Бузової, пообіцявши одружитися з нею.

Пізніше в тому ж році їх запідозрили в романі. Пара відпочивала разом на приватному, закритому острові Таїланду й показувала провокаційні знімки.

Ольгу Бузову запідозрили у вагітності instagram / buzova86

Через рік гуморист розповів про сексуальні стосунки зі співачкою, сказавши, що інтим із нею був "відповідальним моментом".

У липні 2019 року Бузова несподівано заявила, що готова вийти заміж за Батрутдінова, тим більше, що вони пообіцяли один одному це зробити, якщо через п'ять років не обзаведуться парами.

У серпні в мережу злили відео, на якому зафіксували пристрасний поцілунок Бузової з відомим влогером Олегом Маямі. Сам хлопець швидко встиг відреагувати, пояснивши, що зі співачкою – не в найкращих стосунках.

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