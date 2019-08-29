Собчак і Богомолов одружуються: один розсекретив дату весілля

Друг російської телеведучої Ксенії Собчак Станіслав Садальський розсекретив дату її весілля з Констінтіном Богомоловим.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував миле відео, на якому пара, тримаючись за руки, стрибає з трампліну в море (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Головна гламурна подія вересня. Весільна церемонія була настільки довгою, що до її кінця наречена була вже на сьомому місяці. Совет да любовь, мені подобається ця пара", – написав він, вказавши хештег "13 вересня".

Собчак і Богомолов одружуються Instagram

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У мережі відразу ж припустили, що "весілля року" і дата – явне підтвердження того, що одружаться Собчак і Богомолов саме цього дня.

"Краса, Собчак обожнюю. Нехай буде щасливою, сьомий місяць не перешкода", "В шлюб як у вир з головою", "Неважливо хто, дата – 13 вересня 2019", "Ніколи б не подумала, що вона захоче стати мамою хоча б один раз. А тут уже другий. Здоров'я їй і діткам", – відреагували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація про весілля Ксенії Собчак із Костянтином Богомоловим. Захід відбудеться 13 вересня 2019 року.

Відомий блогер Олена Міро заявила, що причиною настільки швидкого весілля є вагітність Собчак. Пізніше в мережі помітили "кругленький живіт" телеведучої.

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