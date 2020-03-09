У мережі з'явилося відео, на якому репер Джиган розважається з натовпом дівчат і облизує ногу незнайомці в нічному клубі.

Кадри показують, як Джиган відверто танцює і обіймається відразу з декількома дівчатами. Його дружина Оксана Самойлова, яка 18 лютого народила йому четверту дитину, в цей час не перебувала поруч з музикантом. Провокаційні ролики опубліковані в Instagram (дивіться нижче).

"Джиган в компанії дівчат. Поки його дружина вдома з дітьми..." – йдеться в описі до одного з відео.

Джиган і Самойлова

На другому ролику Джиган облизує ногу блондинці в нічному клубі, що викликало бурю емоцій в мережі.

"Джиган, яка ганьба! У клубі облизує ноги дамі", – підписав свій пост автор.

Користувачі Instagram гостро розкритикували репера з України, зазначивши, що музикант деградує і розчаровує і свою сім'ю, і всіх шанувальників.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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