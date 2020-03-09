У мережі з'явилося відео, на якому репер Джиган розважається з натовпом дівчат і облизує ногу незнайомці в нічному клубі.
Кадри показують, як Джиган відверто танцює і обіймається відразу з декількома дівчатами. Його дружина Оксана Самойлова, яка 18 лютого народила йому четверту дитину, в цей час не перебувала поруч з музикантом. Провокаційні ролики опубліковані в Instagram (дивіться нижче).
"Джиган в компанії дівчат. Поки його дружина вдома з дітьми..." – йдеться в описі до одного з відео.
Джиган і Самойлова
На другому ролику Джиган облизує ногу блондинці в нічному клубі, що викликало бурю емоцій в мережі.
"Джиган, яка ганьба! У клубі облизує ноги дамі", – підписав свій пост автор.
Користувачі Instagram гостро розкритикували репера з України, зазначивши, що музикант деградує і розчаровує і свою сім'ю, і всіх шанувальників.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилась четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх в мережі.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
Раніше подібна ситуація сталася в родині співачки Ані Лорак – її чоловіка зняли на відео в нічному клубі в компанії молодої брюнетки.
У січні 2019 року Лорак розлучилася з чоловіком Муратом.
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