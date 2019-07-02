Слава Камінська розлучилася: чому розвалилися стосунки з чоловіком Едгаром

1 липня один із судів Києва поставив крапку в шлюборозлучному процесі солістки популярного українського гурту "НеАнгели" Слави Камінської з хірургом Едгаром.

Одна з найкрасивіших пар вітчизняного шоу-бізнесу більше не разом. OBOZREVATEL згадує, як розвивалися їхні стосунки.

Початок історії

Співачка і пластичний хірург познайомилися напередодні 2014 року. Тоді Слава поїхала в клініку майбутнього чоловіка за компанію з подругою, а Едгар вимушено вийшов на роботу у вихідний. Цікаво, що ініціатором відносин виступила саме пробивна Слава. Вона попросила номер симпатичного хлопця, а той спочатку навіть не хотів їй відповідати взаємністю.

Хочу.юа Едгар і Слава швидко одружилися

Однак з часом дівчина йому сподобалася і почалися побачення.

Швидкий розвиток

Відносини розвивалися дуже швидко. Вже через три місяці пара вирушила в подорож по Італії, де Едгар зробив Славі пропозицію. Це сталося 8 березня 2014 року, а 16 липня відбулося весілля.

У грудні того ж року у Едгара і Слави з'явився первісток - син Леонард. А ще через рік - дочка Лаура, але в цей же час між ними почастішали конфлікти.

Пара з сином Family look

Після народження дочки Інстаграм Камінської

Скандали і перші натяки на розлучення

У парі було далеко не все гладко. Як пояснювала сама співачка, виною тому велика відмінність в характерах і світоглядах.

"У нас різні характери, Едгар спокійний, я більш запальна. Те, що для мене норма, для нього не норма. Те, що для мене ненормально абсолютно, він сприймає це нормально. У кожній родині, мені здається, в якій є нулик, ще плюс в житті, у всіх були якісь такі ситуації ", - пояснювала співачка.

У 2017 році пара вперше подала документи на розлучення, але тоді конфлікт вийшло утрясти. Як виявилося, не надовго.

Розставання

На початку червня 2019 року пара знову подала на розлучення. На цей раз справа все ж дійшла до кінця. Втім, ні Едгар, ні Слава не стали виносити сміття з хати, розійшовшись цивілізовано.

"Я не забув подякувати дружині, я просто не можу бути вдячний їй за щось окремо. Хто дивився мої інтерв'ю, відео, виступи на конференціях або читав мої пости, знає, як я ціную Славу. Я вдячний їй за все. Коли ти живеш в шлюбі, в справжньому коханні, то все робиться від душі, від чистого серця і ти не чекаєш оди і хвали. Сімейні вчинки саме такі. Я не роблю нічого спонтанно. всі мої вчинки зважені і обдумані", – пояснив Камінський в мережі .

"На цьому місці могла б бути чорно-біла фотографія, під нею сумна цитата, зі стратегічно завуальованим меседжем, спрямованим в цільову аудиторію. Але ... Людина собаці друг, а зомбі зомбі зомбі", – відповіла своїм постом Камінська.

Шанувальники до останнього сподівалися, що пара все ж помиритися, але цього не сталося.

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