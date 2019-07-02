Слава Камінська розлучилася: чому розвалилися стосунки з чоловіком Едгаром

1 липня один із судів Києва поставив крапку в шлюборозлучному процесі солістки популярного українського гурту "НеАнгели" Слави Камінської з хірургом Едгаром.
Одна з найкрасивіших пар вітчизняного шоу-бізнесу більше не разом. OBOZREVATEL згадує, як розвивалися їхні стосунки.
Початок історії
Співачка і пластичний хірург познайомилися напередодні 2014 року. Тоді Слава поїхала в клініку майбутнього чоловіка за компанію з подругою, а Едгар вимушено вийшов на роботу у вихідний. Цікаво, що ініціатором відносин виступила саме пробивна Слава. Вона попросила номер симпатичного хлопця, а той спочатку навіть не хотів їй відповідати взаємністю.
Хочу.юа
Едгар і Слава швидко одружилися
Однак з часом дівчина йому сподобалася і почалися побачення.
Швидкий розвиток
Відносини розвивалися дуже швидко. Вже через три місяці пара вирушила в подорож по Італії, де Едгар зробив Славі пропозицію. Це сталося 8 березня 2014 року, а 16 липня відбулося весілля.
У грудні того ж року у Едгара і Слави з'явився первісток - син Леонард. А ще через рік - дочка Лаура, але в цей же час між ними почастішали конфлікти.
Пара з сином
Family look
Після народження дочки
Інстаграм Камінської
Скандали і перші натяки на розлучення
У парі було далеко не все гладко. Як пояснювала сама співачка, виною тому велика відмінність в характерах і світоглядах.
"У нас різні характери, Едгар спокійний, я більш запальна. Те, що для мене норма, для нього не норма. Те, що для мене ненормально абсолютно, він сприймає це нормально. У кожній родині, мені здається, в якій є нулик, ще плюс в житті, у всіх були якісь такі ситуації ", - пояснювала співачка.
У 2017 році пара вперше подала документи на розлучення, але тоді конфлікт вийшло утрясти. Як виявилося, не надовго.
Розставання
На початку червня 2019 року пара знову подала на розлучення. На цей раз справа все ж дійшла до кінця. Втім, ні Едгар, ні Слава не стали виносити сміття з хати, розійшовшись цивілізовано.
"Я не забув подякувати дружині, я просто не можу бути вдячний їй за щось окремо. Хто дивився мої інтерв'ю, відео, виступи на конференціях або читав мої пости, знає, як я ціную Славу. Я вдячний їй за все. Коли ти живеш в шлюбі, в справжньому коханні, то все робиться від душі, від чистого серця і ти не чекаєш оди і хвали. Сімейні вчинки саме такі. Я не роблю нічого спонтанно. всі мої вчинки зважені і обдумані", – пояснив Камінський в мережі .
Прочитав багато гнівних коментарів під попереднім постом. Відповідаю 👇 ⠀ Я не забув подякувати дружину, я просто не можу бути вдячний їй за щось окремо. Хто дивився мої інтерв'ю, відео, виступи на конференціях або читав мої пости, знає, як я ціную Славу. ⠀ Я вдячний їй за все. Коли ти живеш в шлюбі, в справжнього кохання, то все робиться від душі, від чистого серця і ти не чекаєш оди і хвали. Сімейні вчинки саме такі. ⠀ Я не роблю нічого спонтанно. Всі мої вчинки зважені і обдумані. ⠀ Перший раз я подав на розлучення в 2017 році. Через півроку, перед судовим процесом, дав собі другий шанс. Я завжди так роблю - даю другий шанс не іншій людині, співробітнику, другу чи знайомому, а саме себе, адже це моє рішення, мій вчинок і мій висновок. ⠀ Другий шанс - це час для аналізу першого рішення і виведення. Часовий проміжок, як правило, невеликий. У нашому випадку він тривав 2 роки - 2 роки аналізів, порівнянь, висновків. ⠀ Я прийняв рішення, і воно пов'язане тільки зі Славою, з низкою фактів і обставин. Ні з ким іншим. ⠀ Два роки ми перебували в невагомості. Тема відкриття клініки в нашій родині ніколи не була головною або навіть обговорюваної (тому, текст попереднього поста саме такий, яким ви його прочитали). ⠀ Істинну причину нашої ситуації знають і можуть зрозуміти тільки близькі люди. Їх не більше 20-ти чоловік. Вони непублічні і не коментують фотографії. Але саме їм відомо, чому так сталося і, повірте, у них немає питань. ⠀ Я прошу не спекулювати на темі нашої сім'ї. Вам буде складно зрозуміти, що сталося. Ви 100% не знаєте нас. Мені і самому до сих пір не віриться. ⠀ У що я вірю? У щастя своїх дітей і їхнє світле майбутнє. ⠀ Повага для мене - на першому місці. Поважайте і ви сім'ї інших людей. Перед тим як давати коментарі, підійдіть до свого коханій людині, обійміть його і скажіть, як сильно любите. А якщо його поруч немає, не давайте поради, як жити в стосунках.
"На цьому місці могла б бути чорно-біла фотографія, під нею сумна цитата, зі стратегічно завуальованим меседжем, спрямованим в цільову аудиторію. Але ... Людина собаці друг, а зомбі зомбі зомбі", – відповіла своїм постом Камінська.
Шанувальники до останнього сподівалися, що пара все ж помиритися, але цього не сталося.
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