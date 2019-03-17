"Склад хімвідходів": з'ясувалося, що згубило Началову

Російська поп-співачка Юлія Началова, яка померла в Москві 16 березня, порівнювала своє життя з існуванням "на складі хімічних відходів".

Як пише "Газета.Ru", так зірка 2000-х відгукувалася про проблеми з імплантатами — після невдалої пластичної операції в 2007 році у неї почалися проблеми зі здоров'ям.

Так, імпланти не прижилися і викликали зараження крові та відмову нирок, на тлі чого виникла подагра. Її називають фатальною хворобою, яка і згубила співачку.

Юлія Началова makaroka.com

"Якщо винні імпланти, то як можуть в дорогій американській клініці в наш просунутий час робити настільки примітивні операції так погано, щоб від цього вмирали?" — обурилася підприємниця Олена Леніна, близька подруга Началової.

Ще за життя російська поп-зірка встигла розповісти про причини, через які наважилася на процедуру.

Спершу вона назвала моду на модифікації тіла, а потім — невдоволення зовнішнім виглядом після грудного вигодовування її дочки Віри. Дитина від шлюбу з футболістом Євгеном Алдоніним народився в 2006-му, а влітку наступного року виконавиця уже лягла під ніж незважаючи на поради лікарів почекати.

Після важких наслідків пластики Началова, ймовірно, змінивши свою думку, намагалася переконати шанувальниць не повторювати її помилок.

Юлія Началова Комсомольська правда

Більш докладно про хвороби і діагнози Юлії Началової читайте тут.

Нагадаємо, 38-річна Юлія Началова останнім часом перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа вона була госпіталізована до реанімації з критично високим рівнем цукру в крові. Разом з цим виникли й інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис та гангрена.

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