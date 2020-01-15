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15 січня • оновлено в 23:04
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Скільки дітей у Михайла Мішустіна та як побили його сина Олександра

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Новим прем'єр-міністром Росії замість Дмитра Медведєва скоріш за все стане глава Федеральної податкової служби Росії Михайло Мішустін, чий син став відомий в РФ після скандалу з бійкою.

У відкритих джерелах міститься інформація, що Мішустін одружений і виховує трьох синів.

Михайло Мішустін

Михайло Мішустін

16 травня 2018 року два члени ЛДПР побили сина глави ФПС РФ Олександра Мішустіна.

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Два брата, які були членами партіїї ЛДПР, Андрій і Сергій Бессмертнови побили Олександра через зауваження. Як пише Dailystorm, Олександр Мішустін з приятелем зробили ЛДПРівцям зауваження через вживання ними алкоголю на території дитячого майданчика.

Після інциденту братів Бессмертнових заарештували.

Андрій Бессмертнов

Андрій Бессмертнов

Раніше OBOZREVATEL писав, що невісткою прем'єра РФ Дмитра Медведєва може стати вірменка Яна Григорян.

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