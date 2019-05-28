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"Сказав, що мене любить": Соколова зробила сміливе інтимне зізнання про Вакарчука

1.7тЧитати матеріал російською

Українська ведуча та журналістка Яніна Соколова зізналася, що в підлітковому віці була фанаткою українського музиканта, лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука.

На своїй сторінці у Facebook журналістка розповіла, що, коли їй було 14, вона чекала на Вакарчука поблизу запорізького спорткомплексу "Юність", щоб взяти автограф.

"День ч настає. Я в лосинах і топі (а в 14 у мене був уже 3-й розмір грудей, тому шанси привернути увагу різних тіл, а рідко душ я мала високі) чергую на сходах.

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Він входить, волосся назад (тоді було довге навіщось), на шиї якась фенічка з дерева (я собі потім теж таку купила з глини навіщось) і поспіхом піднімається сходами до гримерки", – написала Соколова.

Святослав Вакарчук і Яніна Соколова

Святослав Вакарчук і Яніна Соколова

Колаж

"Я за ним. Із переляку кричу "В'ячеславе", потім оговталася і догнала жертву, вкладаючи йому в руки маркер і папір", – продовжила вона.

Журналістка підкреслила, що протягом трьох років зберігала отриманий автограф у рамці за склом і показувала його всім своїм гостям.

"Позавчора він набрав мене і тремтячим голосом сказав, що вражений моєю сміливістю і все таке, що мене любить (тут був мікроінфаркт), обіймає і... що-що дітки? Правильно: що все буде добре для кожного з нас", – розповіла Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня Яніна Соколова зізналася, що поборола рак. Всього 7 місяців тому стало відомо про діагноз.

Вона також розповіла про моторошні стереотипи про цю хворобу в українському суспільстві, з якими особисто була змушена зіткнутися.

Спочатку журналістці поставили неправильний діагноз через неграмотно зроблений аналіз у державній клініці.

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Особи
Яніна СоколоваСвятослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
ракшоу-бизнес
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