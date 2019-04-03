"Шукав порно – знайшов Каменських": Потап жорстко потроллив українського ведучого

Український репер, лідер гурту MOZGI Потап (Олексій Потапенко) яскраво потроллив ведучого Славу Дьоміна через Настю Каменських.

Так, під час інтерв'ю в студії проекту "Слава +" ведучий запитав Потапа, чи дивиться він про себе, або свій гурт інформацію, яку пишуть в інтернеті. Репер зазначив, що робить це виключно по роботі, а потім пожартував, що під час пошуку порнороликів випадково наткнуся в мережі на інтерв'ю Слави з Настею Каменських. Відео опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

"Я не шукаю в інтернеті інформацію про гурт MOZGI, але ось після інтерв'ю зайду і почитаю, все то гі* но, яке про мене напишуть. Ось нещодавно я випадково напоровся. Шукав порнуху, а знайшов Каменських та інтерв'ю Слави Дьоміна. І там "лисий", і тут", – пожартував репер.

Потап і Настя show-biz.by

Відзначимо, Настя Каменських була в студії у Слави Дьоміна в лютому 2019 року. Тоді артистка розповіла, що їй неодноразово пропонували гроші за секс, а також зробила інтригуючу заяву про Потапа і про возз'єднання їх знаменитого дуету.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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