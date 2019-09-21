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21 вересня • оновлено в 11:43
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Схуд на 100 кг: нова зовнішність згубила кар'єру зірки "Ліквідації"

2.2т Читати матеріал російською

Російського актора і зірку "Ліквідації" Олександра Семчева після схуднення на 100 кілограмів перестали запрошувати на зйомки в кіно.

Як повідомляє "СтарХіт", перевтілення до 50-річчя не вплинуло тільки на театр, де його досі приймають із радістю.

За даними видання, тепер артист змушений брати участь у скандальних телешоу. Наприклад, нещодавно він став героєм програми "Насправді", де розповідав про особисте життя. Семчев зізнався в ефірі, що відбив у сина кохану, хоча за кадром розповів, що це була постановка заради грошей.

Семчев до схуднення

Семчев до схуднення

kp.ru

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"Телебачення та Інтернет – це ж клоака, де збирається всяке сміття. Але, якщо за це платять гідні гроші, мені все одно, що завтра говоритимуть про мене бабусі біля під'їзду. Іноді життя змушує вплутуватися в гнусь через гроші", – сказав актор.

Семчев до і після схуднення

Семчев до і після схуднення

Фото: starhit.ru

Він додав, що історія про кохану сина є саме таким випадком. Семчев розумів, що після цього підуть пересуди.

"Але з іншого боку – я ж артист. Ну зіграв ще одну роль і забув. Не завжди ж грати позитивних героїв", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Семчев поділився секретом феноменального схуднення. Він зізнався, що не сідав на дієти, а просто зменшив порції та займався спортом.

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Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес схуднення
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