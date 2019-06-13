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Сергій Лазарєв одружився: в мережі оприлюднили сенсаційні фото

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У мережі з'явився неоднозначний знімок із "весілля" російського співака Сергія Лазарєва, де він зображений разом із нареченою біля вівтаря.

Артист, якому раніше приписували роман із українкою Ані Лорак, нібито одружився з моделлю із Ізраїлю. Її ім'я поки не розкривається. Їхнє спільне фото опубліковане в Instagram.

Користувачі мережі озвучили різні версії того, що відбувається. Так, на думку деяких із них, фотографія є просто кадром зі зйомок нового кліпу Лазарєва. На думку інших, співак у такий спосіб нібито намагається приховати свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

Весільний знімок Лазарєва

Весільний знімок Лазарєва

Instagram @ gavrilovnak1

Багато хто взагалі не сприйняв подібну інформацію серйозно. Зазначимо, що артист цю ситуацію поки не прокоментував.

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Сергій Лазарєв одружився: в мережі оприлюднили сенсаційні фото
Сергій Лазарєв одружився: в мережі оприлюднили сенсаційні фото
Сергій Лазарєв одружився: в мережі оприлюднили сенсаційні фото
Сергій Лазарєв одружився: в мережі оприлюднили сенсаційні фото
Сергій Лазарєв одружився: в мережі оприлюднили сенсаційні фото
Сергій Лазарєв одружився: в мережі оприлюднили сенсаційні фото
Сергій Лазарєв одружився: в мережі оприлюднили сенсаційні фото

Нагадаємо, що нещодавно в ЗМІ також поширилися чутки про народження доньки Сергія Лазарєва, яку він нібито приховував більше 8 місяців. Нині офіційно відомо тільки про одну дитину російського співака – Сергій самотужки виховує сина Микиту. Артист ніколи не був у шлюбі, про те, хто народив йому хлопчика, він також не розповідає. Зараз Микиті 4,5 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лазарєву давно приписують роман із українкою Ані Лорак, у мережі неодноразово поширювали інформацію про те, що співачка є прийомною матір'ю Микити.

Також у ЗМІ розповіли про те, що в Лорак з'явився новий коханий. Ним нібито став 26-річний українець Єгор Глєб, який нині живе в Москві і є саунд-продюсером у компанії Black Star Inc.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Сергій Лазарєв
Теги
пліткиНовини Росіїшоу-бизнес
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Виня Ксения
Виня Ксения
Бред. Лазарев давно живет в гражданском браке с Анной Белодедовой. Она родила ему дочь 8 месяцев назад.
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Крутицкая Ольга
Крутицкая Ольга
Виня Ксения, и поэтому их ни разу Не "видели" вместе)).
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Крутицкая Ольга
Крутицкая Ольга
Виня Ксения, полнейшая чушь. Придумай поумнее что).
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