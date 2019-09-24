Сек'юріті, лікарня під землею: з'ясувалися подробиці про охорону Заворотнюк

Російську актрису Анастасію Заворотнюк оберігає від непрошених гостей не звичайна охорона, а структури серйозніше.
Про це дізналися журналісти газети "Собеседник" після спостереження за приватною московською клінікою, в якій лікується знаменитість.
"Зараз біля головного входу і на проході до ліфтів дійсно чергують сек'юріті. Все серйозно – чорний костюм, навушник у вусі, позивні з рації: "Третій, прийняв". Нахабно ніхто не пройде. Є й свої системи захисту. На підземний поверх, де розташовано Центр променевої діагностики, просто так не спуститися – в ліфті просто відсутня необхідна кнопка. При мені люди потрапляли туди тільки в супроводі лікаря", – йдеться в повідомленні.
До охорони Заворотнюк залучили серйозні структури
twnews.co
Уточнюється, що в клініці до охорони відносяться більш ніж серйозно. Зокрема, навпроти входу періодично чергує Mercedes з номерами спецсерії А ... МР97 (видаються високопоставленим членам урядів, силовим структурам. – Ред.) без проблискових маячків, а також використовуються структури МВС та Держдуми.
"Трохи далі помічаю й зовсім серйозну машину. Теж АМР, але вже з мигалкою і номером, який портал "Синіх відерець" пов'язує з Олексієм Громовим – першим заступником керівника адміністрації президента, колишнім прес-секретарем Володимира Путіна", – додали журналісти.
Нагадаємо, що Заворотнюк взяли під охорону через галас навколо її хвороби приблизно 18 вересня. На такі заходи пішли після того, як в медустанову спробували проникнути особи з відеозаписуючою апаратурою.
Анастасія Заворотнюк
instagram / a_zavorotnyuk
Тиждень потому стало відомо, що настирливі журналісти пішли на крайні заходи, щоб отримати бажаний ексклюзив. За словами однієї з медсестер клініки, представники ЗМІ намагалися підкупити персонал, запропонувавши близько мільйона рублів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
Пізніше пацієнтка медцентру розповіла, що актрису перестали лікувати і підтримують лише роботу серця.
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