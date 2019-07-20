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"Секс пропонують за гроші": кинута Лоліта зробила інтимне зізнання

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Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська поскаржилася, що після недавнього розлучення до неї почали активно приставати чоловіки.

Про це вона розповіла журналісту "МК", який застав артистку на музичному фестивалі "Лайма. Рандеву. Юрмала". У матеріалі відмічається, що за лаштунками Лоліта "не виглядала жінкою, убитою розставанням з коханим".

"У мене на ящику (електронної пошти) відбулося реальне загострення проститутів і альфонсів. Я такого в житті не очікувала! У відкриту люди пишуть, надсилають фотографії, хіба що член не надсилають. А я кажу:" Я дітей не усиновляю", – сказала співачка.

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"Дивуються: "А чому? А вам що – не треба?" Мовляв, жінці і в 55, і в 60, і в 70 потрібен секс, ми б вам мовляв... Зовсім оф*гіли! Когось забанили, когось послала..." – додала вона.

Жінка також повідомила, що проститути з нею знайомляться, щоб надати свої послуги, проте тарифів не називають.

"Просто пропонують секс, але зрозуміло – не безкоштовно ж", – сказала артистка.

Лоліта

Лоліта

Антикор

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта назвала Крим частиною України, засудивши будь-яку війну. Вона зазначила, що не бере участі в політичних іграх і за натурою є пацифістом. Після цього зізнання співачка стала жертвою жорсткого обману.

У липні 2019 року стало відомо, що Мілявська дасть концерт в окупованому Донецьку.

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Особи
Лоліта Мілявська Лоліта
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес розлучення чутки Секс
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