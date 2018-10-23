Секс на сніданок: Енріке Іглесіас розповів про пристрасті вдома

Іспанський поп-співак Енріке Іглесіас вкотре на публіці скористався можливістю похвалитися яскравим сексуальним життям зі своєю цивільною дружиною, російською тенісисткою Анною Курніковою.

Як пише Daily Mail, під час появи на ранковому ТВ-шоу, виконавець розповів, що після народження двійнят у їхній родині зі спортсменкою сексу стало ще більше. І це саме те, що Іглесіас вважає за краще "на сніданок".

Фото: antennethueringen.de

"Секс краще, ніж будь-коли, і це те, що я роблю на сніданок", — заявив він.

На запитання телеведучої про батьківство Іглесіас зізнався, що вважає процес виховання дітей неймовірно цікавим.

"Як на мене, це неймовірно — бути татом. Це одне із кращих почуттів у світі. Мене це змінило. Я керую автомобылем повільніше. Я по декілька разів думаю про дурні речі, які збираюся зробити, перш ніж їх зроблю, я став відповідальнішим", — зауважив він.

Не втратила журналістка можливості поцікавитися і тим, як цивільна дружина співака реагує на його поцілунки із прихильницями на сцені, як це було і під час виступу Іглесіаса у Києві. Як зізнався артист, Курнікова ревнує, але розуміє коханого.

"Вона дуже крута, вона крута, вона чудова. Вона розуміє, що я люблю те, що роблю. Вона обома руками за", — запевнив артист.

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