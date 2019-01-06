''Секс на пляжі'': Віторган відповів на чутки про розлучення з Собчак

Російський актор Максим Віторган опублікував в мережі фото, на якому він цілує свою дружину і телеведучу Ксенію Собчак на пляжі.

Знімок з'явився в Instagram Віторгана. Таким чином актор відповів на чутки про розлад у родині.

"Секс на пляжі", "Класна фотка! Дивлюся й дивлюся, прям релакс якийсь!", "Ура! Щастя, любові і взаєморозуміння на довгі-довгі роки!", — написали в коментарях до посту.

Як повідомляв OBOZREVATEL :