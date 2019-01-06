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''Секс на пляжі'': Віторган відповів на чутки про розлучення з Собчак

5.9тЧитати матеріал російською

Російський актор Максим Віторган опублікував в мережі фото, на якому він цілує свою дружину і телеведучу Ксенію Собчак на пляжі.

Знімок з'явився в Instagram Віторгана. Таким чином актор відповів на чутки про розлад у родині.

''Секс на пляжі'': Віторган відповів на чутки про розлучення з Собчак

"Секс на пляжі", "Класна фотка! Дивлюся й дивлюся, прям релакс якийсь!", "Ура! Щастя, любові і взаєморозуміння на довгі-довгі роки!", — написали в коментарях до посту.

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

Особи
Ксенія СобчакМаксим Віторган
Місце
Росія
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Обозреватель те это интересно?))))))))))))))Вы там больные??
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