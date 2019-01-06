''Секс на пляжі'': Віторган відповів на чутки про розлучення з Собчак

Російський актор Максим Віторган опублікував в мережі фото, на якому він цілує свою дружину і телеведучу Ксенію Собчак на пляжі.
Знімок з'явився в Instagram Віторгана. Таким чином актор відповів на чутки про розлад у родині.
"Секс на пляжі", "Класна фотка! Дивлюся й дивлюся, прям релакс якийсь!", "Ура! Щастя, любові і взаєморозуміння на довгі-довгі роки!", — написали в коментарях до посту.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Собчак і її чоловік, актор Максим Віторган одружилися в лютому 2013 року. У 2016 році у них народився син.
У грудні 2018 го в мережі з'явилися нібито докази того, що відносини пари виявилися на грані розриву, оскільки Собчак закрутила роман з російським режисером Костянтином Богомоловим
Собчак спочатку не коментувала чутки, але потім опублікувала заяву у себе в Instagram.
1 січня Віторган, оприлюднив спільне фото пари на своїй сторінці в мережі, але після цього Собчак опублікувала великий пост, в якому назвала 2018 й рік переломним для себе.
До цього Віторган вперше вийшов на публіку без кільця на пальці.