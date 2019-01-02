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"Що з обличчям?" Розповніла Лорак налякала мережу появою на росТВ

10.8тЧитати матеріал російською

Зовнішність української співачки Ані Лорак розкритикували після її появи в фінальному ефірі 7 сезону російського шоу "Голос".

Лорак опублікувала фрагменти з закулісся шоу у себе в Instagram. Її зовнішність не сподобалася багатьом підписникам.

Ані Лорак

Ані Лорак

Скріншот з Інстаграм

Ані Лорак

Ані Лорак

Скріншот з Інстаграм

Ані Лорак

Ані Лорак

Скріншот з Інстаграм

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Ані Лорак

Ані Лорак

Скріншот з Інстаграм

"Що сталося з обличчям, вона ж на рідкість красива", "Шкода, якщо чесно схожа на Майкла Джексона", "Вам потрібно любити себе і не боятися зморшок - вас і так всі люблять! А ця пластика знищує природну красу і перетворює облисся в маску міма!!!! ","Дівою вона сама себе намагається піднести. Особисто я бачу брязкальце, а не Діву. Набагато більше поваги до тієї ж Лободі або Зарі, наприклад. а ця лише піариться і все", — написали в коментарях.

Крім того, в мережі дорікнули Лорак за її поведінку в кріслі судді "Голос".

"Раніше любили так, що не пропускали жодного концерту ... поки Ані не побачили на Голосі ... Кароліна, як ж ви дурні і не далекі ... Шкода! Читайте більше книг і думайте, що говорити! Я б на місці Басти вам не букет подарувала, а кошик поганок, враховуючи всю гидоту, що ви говорили ... Мені за вас соромно!! ", — обурено написали в мережі.

"Що з обличчям?" Розповніла Лорак налякала мережу появою на росТВ
"Що з обличчям?" Розповніла Лорак налякала мережу появою на росТВ
"Що з обличчям?" Розповніла Лорак налякала мережу появою на росТВ

Як виглядала Лорак до переїзду в Росію

Ані Лорак

Ані Лорак

Собеседник

Ані Лорак

Ані Лорак

Собеседник

Ані Лорак

Ані Лорак

Собеседник

Ані Лорак

Ані Лорак

Рамблер

Ані Лорак

Ані Лорак

Рамблер

Ані Лорак

Ані Лорак

Рамблер

Ані Лорак

Ані Лорак

Рамблер

Ані Лорак

Ані Лорак

Сегодня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак викликала нову хвилю гніву відвертою поведінкою.

Особа
Ані Лорак
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Баба как баба. Ну да, отъелась слегка на русских харчах.
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Ясно, как Божий день, что с лицом. Ботокс ещё не рассосался! Скоро на Машу Распутину станет похожа!
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