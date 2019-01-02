"Що з обличчям?" Розповніла Лорак налякала мережу появою на росТВ

Зовнішність української співачки Ані Лорак розкритикували після її появи в фінальному ефірі 7 сезону російського шоу "Голос".

Лорак опублікувала фрагменти з закулісся шоу у себе в Instagram. Її зовнішність не сподобалася багатьом підписникам.

Ані Лорак Скріншот з Інстаграм

Ані Лорак Скріншот з Інстаграм

Ані Лорак Скріншот з Інстаграм

Ані Лорак Скріншот з Інстаграм

"Що сталося з обличчям, вона ж на рідкість красива", "Шкода, якщо чесно схожа на Майкла Джексона", "Вам потрібно любити себе і не боятися зморшок - вас і так всі люблять! А ця пластика знищує природну красу і перетворює облисся в маску міма!!!! ","Дівою вона сама себе намагається піднести. Особисто я бачу брязкальце, а не Діву. Набагато більше поваги до тієї ж Лободі або Зарі, наприклад. а ця лише піариться і все", — написали в коментарях.

Крім того, в мережі дорікнули Лорак за її поведінку в кріслі судді "Голос".

"Раніше любили так, що не пропускали жодного концерту ... поки Ані не побачили на Голосі ... Кароліна, як ж ви дурні і не далекі ... Шкода! Читайте більше книг і думайте, що говорити! Я б на місці Басти вам не букет подарувала, а кошик поганок, враховуючи всю гидоту, що ви говорили ... Мені за вас соромно!! ", — обурено написали в мережі.

Як виглядала Лорак до переїзду в Росію

Ані Лорак Собеседник

Ані Лорак Собеседник

Ані Лорак Собеседник

Ані Лорак Рамблер

Ані Лорак Рамблер

Ані Лорак Рамблер

Ані Лорак Рамблер

Ані Лорак Сегодня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак викликала нову хвилю гніву відвертою поведінкою.