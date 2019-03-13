"Щасливі разом": Лободу запідозрили в романі з новим чоловіком. Опубліковані фото

Знаменита співачка Світлана Лобода заінтригувала фанатів знімком з новим чоловіком в машині. На фото Лободи було видно тільки руку супутника, проте як з'ясувалося, поруч з артисткою – відомий грузинський стиліст і модельєр Анзор Тетрадзе, відомий як Бічолла.

Знімок з Анзором Світлана опублікувала в своєму Instagram-акаунті. У свою чергу, чоловік на особистій сторінці також запостив декілька цікавих знімків з Лободою, і під одним з них висловився, що вони "щасливі разом".

"Вези мене, водій німий. Хто зі мною?" – загадково написала співачка.

Бічолла ж написав під спільними знімками: "У Нью-Йорку з моєї суперзіркою. Щасливі разом. Ранок з моєю найкращою LO". До слова, після часу, проведеного в Нью-Йорку, артистка і стиліст вирушили в Майамі, звідки також ділилися інтригуючими фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода в своєму новому кліпі поцілувалася з невідомим чоловіком. Шанувальники подумали, що це і є таємничий коханий і батько її дитини. Раніше ж зірку підозрювали в романах з німецьким рокером Тіллем Ліндеманном, а також українським співаком Максом Барських.

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