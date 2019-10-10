РосЗМІ знайшли таємну могилу Заворотнюк: фото з кладовища

У Росії почали проявляти нездоровий інтерес до місця поховання родини Анастасії Заворотнюк у селі селищі Анкудіново на тлі чуток про те, що актрису вже поховали.

Журналісти видання "Дни.ру" вирушили на цвинтар і розпитали місцевого батюшку, який розповів, що до лікарні Анастасія часто відвідувала покійних брата, невістку й батька.

Нездоровий інтерес до поховання близьких Заворотнюк

За словами охоронців, останнім часом до могил проявляють нездоровий інтерес, тому, на вимогу сім'ї, поховання ретельно приховуються від журналістів та фанатів, які видають себе за близьких. Тепер відвідати це місце можна лише родичам, або в їх супроводі.

Закритий цвинтар, де поховані рідні Заворотнюк Фото: "Дни.ру"

"Знайти могили виявилося непросто. Гранітний пам'ятник – у батька актриси. Простий дерев'яний хрест – у брата. Поховання доглянуте: судячи з квітів, його нещодавно відвідували. Місця на обгородженій ділянці для ще однієї могили немає. Молитимемося, щоб сім'ї Анастасії Заворотнюк воно ще довго не було потрібно", – написали журналісти.

Могила батька Заворотнюк Фото: "Дни.ру"

Уточнюється, що Анкудіновський цвинтар – неподалік селища Внуково (Підмосков'я). Нещодавно це місце стало вважатися столичним некрополем, а нові поховання можливі тільки для членів сім'ї та близьких родичів покійних. Ділянки під поховання реалізуються через аукціон.

"Офіційні стартові ціни встановлено урядом Москви і доходять до 652 тисяч (рублів) для поховання під труну, в залежності від розміру й престижності ділянки. Урну з прахом можна поховати за 26 тисяч рублів", – пояснили у виданні.

Могила брата і невістки Заворотнюк Фото: "Дни.ру"

Могила брата й невістки Анастасії Заворотнюк Фото: "Дни.ру"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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