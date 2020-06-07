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7 червня • оновлено в 22:00
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Роман Ротару з кримінальним авторитетом СРСР: у мережі розкрили подробиці

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В української співачки Софії Ротару нібито був шанувальник у кримінальних колах – Алімжан Тохтахунов, більш відомий під прізвиськом "Тайванчик" або "Алік".

Як пише kyiv.hyser.com.ua, кримінальний авторитет накинув оком на співачку ще в 1972 році, коли відвідав у Ташкенті її концерт.

Щоб підкорити жінку, він навіть зняв її колективу дорогий банкетний зал готелю "Ташкент" і забезпечував артистці серйозну охорону.

Софія Ротару і "Тайванчик" (Алімжан Тохтахунов)

Софія Ротару і "Тайванчик" (Алімжан Тохтахунов)

Колаж

Як пишуть журналісти, мафіозі частенько заглядав у гримерку Ротару з букетом червоних троянд. Радянський бізнесмен намагався будь-якими способами завоювати серце Софії Ротару, але вона була непохитна.

Алімжан Тохтахунов і Софія Ротару на концерті в Кремлі

Алімжан Тохтахунов і Софія Ротару на концерті в Кремлі

Fotobank.ru

У свій час "Тайванчик" нібито допомагав Ротару, як грошима, так і в організації концертів.

В інтерв'ю програмі програмі "Основано на реальных событиях" російський музикант Александер Левшин, який знав Ротару і Тохтахунова, заявляв, що "Тайванчик" душі не чув у артистці, але та не відповідала йому такою взаємністю.

У виконавиці була лише одна справжня любов – чоловік Анатолій Євдокименко.

Ротару і Євдокименко

Ротару і Євдокименко

Архівне фото

"Він схилявся перед її талантом, голосом, зовнішністю. Було видно, що він до неї дуже небайдужий, це я сам бачив своїми очима", – заявив Левшин про кримінального авторитета.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 травня внучці Софії Ротару, моделі та співачці Соні Євдокименко виповнилося 19 років.

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Софія Ротару
Місце
Україна
Теги
плітки шоу-бизнес
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