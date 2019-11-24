"Реклама товару губами": у мережі потролили Лорак на російській премії

Український політтехнолог Олексій Голобуцький звернув увагу на те, як скандальна українська співачка Ані Лорак відзначилася на церемонії нагородження музичної премії "Золотий грамофон" в РФ 23 листопада.
Відповідний пост він розмістив в своєму Telegram-каналі. Голобуцький натякнув, що 41-річна зірка "торгує тілом" в Росії.
"Лорак вчора на врученні їх "Золотого грамофона". Реклама товару лицем, губами...Ну і рештою обов'язкових опцій такого товару. А що їй лишається? Треба шукати джерело грошей", – потролив Лорак політтехнолог.
Ані Лорак в РФ
instagram.com/anilorak
Пост Олексія Голобуцького
t.me/allgolobutsky
Ані Лорак
instagram.com/anilorak
Відзначимо, що Ані Лорак отримала дві статуетки "Золтий грамофон" за свої пісні "Сон" і "Божевільна".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак в екстравагантному міні викликала "пожежу" в мережі. Спливли відверті фото.
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