"Реклама товару губами": у мережі потролили Лорак на російській премії

Український політтехнолог Олексій Голобуцький звернув увагу на те, як скандальна українська співачка Ані Лорак відзначилася на церемонії нагородження музичної премії "Золотий грамофон" в РФ 23 листопада.

Відповідний пост він розмістив в своєму Telegram-каналі. Голобуцький натякнув, що 41-річна зірка "торгує тілом" в Росії.

"Лорак вчора на врученні їх "Золотого грамофона". Реклама товару лицем, губами...Ну і рештою обов'язкових опцій такого товару. А що їй лишається? Треба шукати джерело грошей", – потролив Лорак політтехнолог.

Ані Лорак в РФ instagram.com/anilorak

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Пост Олексія Голобуцького t.me/allgolobutsky

Ані Лорак instagram.com/anilorak

Відзначимо, що Ані Лорак отримала дві статуетки "Золтий грамофон" за свої пісні "Сон" і "Божевільна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак в екстравагантному міні викликала "пожежу" в мережі. Спливли відверті фото.

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