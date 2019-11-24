Головна Новини
24 листопада • оновлено в 22:07
МоваЯзык
Спорт Lady

/ плітки

"Реклама товару губами": у мережі потролили Лорак на російській премії

2.4т
Читати матеріал російською

Український політтехнолог Олексій Голобуцький звернув увагу на те, як скандальна українська співачка Ані Лорак відзначилася на церемонії нагородження музичної премії "Золотий грамофон" в РФ 23 листопада.

Відповідний пост він розмістив в своєму Telegram-каналі. Голобуцький натякнув, що 41-річна зірка "торгує тілом" в Росії.

"Лорак вчора на врученні їх "Золотого грамофона". Реклама товару лицем, губами...Ну і рештою обов'язкових опцій такого товару. А що їй лишається? Треба шукати джерело грошей", – потролив Лорак політтехнолог.

Ані Лорак в РФ

Ані Лорак в РФ

instagram.com/anilorak

Новини
Ані Лорак підігріла чутки про вагітність новим відео
Пост Олексія Голобуцького

Пост Олексія Голобуцького

t.me/allgolobutsky

Ані Лорак

Ані Лорак

instagram.com/anilorak

Відзначимо, що Ані Лорак отримала дві статуетки "Золтий грамофон" за свої пісні "Сон" і "Божевільна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак в екстравагантному міні викликала "пожежу" в мережі. Спливли відверті фото.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Особи
Олексій Голобуцький Ані Лорак
Місце
Росія Москва
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
16
6
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Сергей
Иванов Сергей
Свинья завидует! Лорак лучшая !!! Кастрюли целуйте Бендеру в клитор .
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги