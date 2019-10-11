"Це вже за межею!" У Заворотнюк відповіли на страшний діагноз ЗМІ

Представники Анастасії Заворотнюк спростували повідомлення Telegram-каналу Mash, що актриса перебуває у стані сопору й не реагує на навколишнє оточення.

На офіційній сторінці зірки в Instagram написали, що репортери "часто публікують брехню", а також оприлюднили фотографії папарацці.

У Заворотнюк спростували інформацію про стан сопору Фото: segodnya.ua

"Ми щиро вважаємо, що радістю важливо ділитися, а важкі ситуації кожен переживає по-своєму і має на це повне право. І це право необхідно поважати, воно – в пріоритеті перед усякими цікавістю й нетерпінням. Ми не готові до візитів непрошених гостей, вважаємо неприпустимим, коли представники різних видань чатують біля лікарні або будинку, лізуть через паркани, блокують машини родичів і направляють їм камери в обличчя", – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що журналісти також намагаються прорватися через пост охорони, наплювавши на спокій відвідувачів та співробітників клініки.

"Ми хочемо, щоб країна знала своїх "героїв" в обличчя. Заголовки, з якими сьогодні виходить преса – знову за межею добра й зла. Приклади в каруселі. І ми офіційно заявляємо: ні, це неправда", – підсумували на сторінці Заворотнюк.

Папарацці біля лікарні, де лежить Заворотнюк instagram / a_zavorotnyuk

Папарацці біля лікарні Заворотнюк instagram / a_zavorotnyuk

Преса біля лікарні Заворотнюк instagram / a_zavorotnyuk

Біля лікарні чергують репортери instagram / a_zavorotnyuk

Репортери біля лікарні, де лежить Заворотнюк instagram / a_zavorotnyuk

Біля лікарні, де лежить Заворотнюк instagram / a_zavorotnyuk

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