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11 жовтня • оновлено в 20:38
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"Це вже за межею!" У Заворотнюк відповіли на страшний діагноз ЗМІ

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Представники Анастасії Заворотнюк спростували повідомлення Telegram-каналу Mash, що актриса перебуває у стані сопору й не реагує на навколишнє оточення.

На офіційній сторінці зірки в Instagram написали, що репортери "часто публікують брехню", а також оприлюднили фотографії папарацці.

У Заворотнюк спростували інформацію про стан сопору

У Заворотнюк спростували інформацію про стан сопору

Фото: segodnya.ua

"Ми щиро вважаємо, що радістю важливо ділитися, а важкі ситуації кожен переживає по-своєму і має на це повне право. І це право необхідно поважати, воно – в пріоритеті перед усякими цікавістю й нетерпінням. Ми не готові до візитів непрошених гостей, вважаємо неприпустимим, коли представники різних видань чатують біля лікарні або будинку, лізуть через паркани, блокують машини родичів і направляють їм камери в обличчя", – йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що журналісти також намагаються прорватися через пост охорони, наплювавши на спокій відвідувачів та співробітників клініки.

"Ми хочемо, щоб країна знала своїх "героїв" в обличчя. Заголовки, з якими сьогодні виходить преса – знову за межею добра й зла. Приклади в каруселі. І ми офіційно заявляємо: ні, це неправда", – підсумували на сторінці Заворотнюк.

Папарацці біля лікарні, де лежить Заворотнюк

Папарацці біля лікарні, де лежить Заворотнюк

instagram / a_zavorotnyuk

Папарацці біля лікарні Заворотнюк

Папарацці біля лікарні Заворотнюк

instagram / a_zavorotnyuk

Преса біля лікарні Заворотнюк

Преса біля лікарні Заворотнюк

instagram / a_zavorotnyuk

Біля лікарні чергують репортери

Біля лікарні чергують репортери

instagram / a_zavorotnyuk

Репортери біля лікарні, де лежить Заворотнюк

Репортери біля лікарні, де лежить Заворотнюк

instagram / a_zavorotnyuk

Біля лікарні, де лежить Заворотнюк

Біля лікарні, де лежить Заворотнюк

instagram / a_zavorotnyuk

Ми щиро вважаємо, що радістю важливо ділитися, а важкі ситуації кожен переживає по-своєму і має на це повне право. І це право необхідно поважати, воно - в пріоритеті перед всяким цікавістю і нетерпінням. Ми не готові до візитів непрошених гостей, вважаємо неприпустимим, коли представники різних видань чатують біля лікарні або будинку, лізуть через паркани, блокують машини родичів і направляють їм камери в обличчя; коли намагаються прорватися через пост охорони, наплювавши на спокій відвідувачів і співробітників лікувального закладу; коли шукають "інсайдерів", готових продати фото хворіє людини. Ми хочемо, щоб країна знала своїх "героїв" в обличчя. Заголовки, з якими сьогодні виходить преса - знову за межею добра і зла. Приклади в каруселі. І ми офіційно заявляємо: немає, це неправда !!! # протівлжівсмі

Публікація від Анастасія Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес рак хвороба плітки
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