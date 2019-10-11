"Це вже за межею!" У Заворотнюк відповіли на страшний діагноз ЗМІ

Представники Анастасії Заворотнюк спростували повідомлення Telegram-каналу Mash, що актриса перебуває у стані сопору й не реагує на навколишнє оточення.
На офіційній сторінці зірки в Instagram написали, що репортери "часто публікують брехню", а також оприлюднили фотографії папарацці.
У Заворотнюк спростували інформацію про стан сопору
Фото: segodnya.ua
"Ми щиро вважаємо, що радістю важливо ділитися, а важкі ситуації кожен переживає по-своєму і має на це повне право. І це право необхідно поважати, воно – в пріоритеті перед усякими цікавістю й нетерпінням. Ми не готові до візитів непрошених гостей, вважаємо неприпустимим, коли представники різних видань чатують біля лікарні або будинку, лізуть через паркани, блокують машини родичів і направляють їм камери в обличчя", – йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що журналісти також намагаються прорватися через пост охорони, наплювавши на спокій відвідувачів та співробітників клініки.
"Ми хочемо, щоб країна знала своїх "героїв" в обличчя. Заголовки, з якими сьогодні виходить преса – знову за межею добра й зла. Приклади в каруселі. І ми офіційно заявляємо: ні, це неправда", – підсумували на сторінці Заворотнюк.
Папарацці біля лікарні, де лежить Заворотнюк
instagram / a_zavorotnyuk
Папарацці біля лікарні Заворотнюк
instagram / a_zavorotnyuk
Преса біля лікарні Заворотнюк
instagram / a_zavorotnyuk
Біля лікарні чергують репортери
instagram / a_zavorotnyuk
Репортери біля лікарні, де лежить Заворотнюк
instagram / a_zavorotnyuk
Біля лікарні, де лежить Заворотнюк
instagram / a_zavorotnyuk
Ми щиро вважаємо, що радістю важливо ділитися, а важкі ситуації кожен переживає по-своєму і має на це повне право. І це право необхідно поважати, воно - в пріоритеті перед всяким цікавістю і нетерпінням. Ми не готові до візитів непрошених гостей, вважаємо неприпустимим, коли представники різних видань чатують біля лікарні або будинку, лізуть через паркани, блокують машини родичів і направляють їм камери в обличчя; коли намагаються прорватися через пост охорони, наплювавши на спокій відвідувачів і співробітників лікувального закладу; коли шукають "інсайдерів", готових продати фото хворіє людини. Ми хочемо, щоб країна знала своїх "героїв" в обличчя. Заголовки, з якими сьогодні виходить преса - знову за межею добра і зла. Приклади в каруселі. І ми офіційно заявляємо: немає, це неправда !!! # протівлжівсмі
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели у медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк при тямі і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
4 жовтня повідомлялося, що Заворотнюк погасила всі борги. Також передавалося, що її перевели у реабілітаційний центр.
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