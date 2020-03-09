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9 березня • оновлено в 20:59
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Пугачову висміяли за невдалий знімок: живого місця не залишилося

5.3т
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Відома російська співачка Алла Пугачова показала своїм шанувальникам новий знімок, який викликав неоднозначну реакцію в мережі.

Артистка сфотографувала своє обличчя крупним планом і поділилась зображенням на своїй сторінці в Instagram.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Hyser

На фотографії Алла Борисівна з'явилася в чорному капелюсі і з прямим розпущеним волоссям з чубчиком. На знімку кидаються в очі неприродної форми губи і непропорційно великий ніс.

Незважаючи на те, що багато корістувачів розхвалили знамениту артистку за прекрасний зовнішній вигляд, величезна кількість фоловерів Пугачової порахували її фото невдалим.

"Судячи по фото, живого місця не залишилося. Вся шита і залатана. Літня надута Барбі", – обурилися користувачі мережі.

"Живого місця не залишилося!" Пугачову висміяли за невдалий знімок
"Живого місця не залишилося!" Пугачову висміяли за невдалий знімок
"Живого місця не залишилося!" Пугачову висміяли за невдалий знімок
"Живого місця не залишилося!" Пугачову висміяли за невдалий знімок
"Живого місця не залишилося!" Пугачову висміяли за невдалий знімок
"Живого місця не залишилося!" Пугачову висміяли за невдалий знімок
"Живого місця не залишилося!" Пугачову висміяли за невдалий знімок
"Живого місця не залишилося!" Пугачову висміяли за невдалий знімок
"Живого місця не залишилося!" Пугачову висміяли за невдалий знімок
"Живого місця не залишилося!" Пугачову висміяли за невдалий знімок
"Живого місця не залишилося!" Пугачову висміяли за невдалий знімок
"Живого місця не залишилося!" Пугачову висміяли за невдалий знімок

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова розбурхала мережу показавши свою нову сумку. Так, шанувальникам артистки аксесуар нагадав жіночі статеві органи.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Єва Романова
Особа
Алла Пугачова
Тег
шоу-бизнес
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