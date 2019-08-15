Пугачовій погрожують арештом: що трапилося

Примадонна російської естради Алла Пугачова не сплатила старий штраф за неправильне розташування заміського особняка в Підмосков'ї, за що їй може загрожувати арешт.

За даними видання "Комсомольська правда", артистка нібито не поспішає відповідати на відповідне стягнення вже півроку, а в Росії це карається.

Алла Пугачова і Максим Галкін instagram / maxgalkinru

Йдеться про володіння в Малих Бережках Істрінського району Підмосков'я, що примадонна звела ще на початку 90-х. Вартість триповерхової будівлі площею в 1000 квадратних метрів оцінюється мінімум у 70 мільйонів рублів (27,1 млн грн).

Пугачова і Галкін instagram / maxgalkinru

За даними видання, у 00-х об'єктом зацікавилися співробітники Управління Федеральної служби з нагляду в сфері природокористування Росії. Під час перевірки було встановлено, що лазня на ділянці розташована не в належних 55 метрах від водосховища, а в 36,5. Пугачову нібито попросили знести приміщення, але та проігнорувала вимогу.

На цьому скандал навколо володінь співачки не закінчився. Зараз місцеві жителі незадоволені парканом, яким обнесено ділянку. Зокрема, сусіди поскаржилися, що тепер не мають доступу до водосховища.

Дача Пугачової з висоти пташиного польоту wikimapia.org

За це порушення Пугачовій виписали штраф півроку тому на суму три тисячі рублів (близько 1160 грн.), але та не стала його оплачувати. А за ухилення виконувати адміністративне розпорядження в РФ потрібно погашати заборгованість у подвійному розмірі. В іншому випадку, примадонні може загрожувати арешт до 15 діб або примусові роботи на строк до 50 годин.

Постанова "КП"

Заміський будинок Пугачової wikimapia.org

"Я вже й не пам'ятаю, коли востаннє її тут бачив. Років десять тому, напевно. Як вийшла заміж за Галкіна, так і перестала сюди приїжджати. Тут господарює її онук Микита. Він хлопець простий, завжди вітається, ніс не задирає", – розповів сусід співачки.

Володіння Пугачової в Підмосков'ї wikimapia.org

Дача Ігор Поляков ("КП")

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно довкола Пугачової та її чоловіка Максима Галкіна розгорівся скандал через іншу нерухомість.

Юрист Ярослав Михайлов попросив підмосковну прокуратуру перевірити законність будівництва розкішного особняка в селі Грязь, тому що особняк перевищує допустиму висоту в 20 метрів.

У відповідь голова Республіканського юридичного товариства Олександр Хамінський заявив, що цей скандал – просто піар.

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