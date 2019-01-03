''Пугачова охолола до нього'': стало відомо про відносини примадонни і померлого Кельмі

Легенда російської естради, співачка Алла Пугачова свого часу підтримувала померлого співака Кріса (Анатолія) Кельмі, але пізніше до нього "охолола".
Про це розповів журналіст Михайло Садчиков в інтерв'ю " Стархіт". За його словами, Кельмі привернув увагу Пугачової своєю піснею "Нічне рандеву". Втім, та не знала, що справжнім автором пісні є інша людина, музикант Вадим Усланов.
Кріс Кельмі
Стархіт
"З чуток, Пугачова була прихильна до молодого артиста і всіляко підтримувала його, поки не дізналася про те, що "Нічне рандеву" насправді співає не Кріс, та й автором пісні є інша людина. Знаючі люди сказали, що після цього вона "охолола" до нього", — згадав журналіст.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Про смерть Кріса Кельмі стало відомо 2 січня.
У ЗМІ також з'явилася інформація, що співак помер через зупинку серця. Медики не змогли його реанімувати, коли прибули за адресою.
Незадовго до смерті Кельмі став героєм телевізійного ефіру на одному з телеканалів. На екрани він вийшов в квітні 2018 року - вже тоді глядачі дізналися про хворобливий стан автора хітів "Замикаючи коло" і "Нічне рандеву".