''Пугачова охолола до нього'': стало відомо про відносини примадонни і померлого Кельмі

Легенда російської естради, співачка Алла Пугачова свого часу підтримувала померлого співака Кріса (Анатолія) Кельмі, але пізніше до нього "охолола".

Про це розповів журналіст Михайло Садчиков в інтерв'ю " Стархіт". За його словами, Кельмі привернув увагу Пугачової своєю піснею "Нічне рандеву". Втім, та не знала, що справжнім автором пісні є інша людина, музикант Вадим Усланов.

Кріс Кельмі Стархіт

"З чуток, Пугачова була прихильна до молодого артиста і всіляко підтримувала його, поки не дізналася про те, що "Нічне рандеву" насправді співає не Кріс, та й автором пісні є інша людина. Знаючі люди сказали, що після цього вона "охолола" до нього", — згадав журналіст.

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