Проходить хіміотерапію: у ЗМІ повідомили про страшну хворобу Ротару і показали моторошне фото

У ЗМІ повідомили про серйозні проблеми зі здоров'ям у легендарної співачки, народної артистки України Софії Ротару.

Нібито радянська зірка естради страждає на туберкульоз і змушена проходити курс хіміотерапії. Про це пише "Експрес Газета".

Зокрема повідомляється, що проблеми зі здоров'ям у Софії Ротару і є причиною її відмови від багатьох виступів. Також у мережі поширюють фото Софії, на якому вона дійсно виглядає дуже хворобливо і втомлено.

Софія Ротару Експрес Газета

Зазначимо, що діагноз "туберкульоз" Ротару уже ставили багато років тому, коли співачці було 27. Тоді вдалося вилікувати захворювання.

Нагадаємо, що влітку 2018 року Софія Ротару потрапила в лікарню — їй стало погано під час концерту в Уфі (РФ). Повідомлялося, що артистка втратила свідомість, бо у неї стався різкий стрибок тиску. Прокинувшись, вона втратила пам'ять, не розуміла, де вона, не впізнавала людей

Як повідомляв OBOZREVATEL, згодом з'ясувалося, що медики діагностували у співачки множинні осередки старих інсультів. Виявилося, що Ротару неправильно приймала деякі свої ліки, а препарати від тромбів узагалі не пила.

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