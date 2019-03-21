МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/плітки

Проходить хіміотерапію: у ЗМІ повідомили про страшну хворобу Ротару і показали моторошне фото

18.8тЧитати матеріал російською

У ЗМІ повідомили про серйозні проблеми зі здоров'ям у легендарної співачки, народної артистки України Софії Ротару.

Нібито радянська зірка естради страждає на туберкульоз і змушена проходити курс хіміотерапії. Про це пише "Експрес Газета".

Зокрема повідомляється, що проблеми зі здоров'ям у Софії Ротару і є причиною її відмови від багатьох виступів. Також у мережі поширюють фото Софії, на якому вона дійсно виглядає дуже хворобливо і втомлено.

Софія Ротару

Софія Ротару

Експрес Газета

Зазначимо, що діагноз "туберкульоз" Ротару уже ставили багато років тому, коли співачці було 27. Тоді вдалося вилікувати захворювання.

Новини
Ротару засвітилася на скандальній "Пісні року": хто ще з українців виступив на російському концерті

Нагадаємо, що влітку 2018 року Софія Ротару потрапила в лікарню — їй стало погано під час концерту в Уфі (РФ). Повідомлялося, що артистка втратила свідомість, бо у неї стався різкий стрибок тиску. Прокинувшись, вона втратила пам'ять, не розуміла, де вона, не впізнавала людей

Як повідомляв OBOZREVATEL, згодом з'ясувалося, що медики діагностували у співачки множинні осередки старих інсультів. Виявилося, що Ротару неправильно приймала деякі свої ліки, а препарати від тромбів узагалі не пила.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Софія Ротару
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
16
2
Смішно
0
Цікаво
25
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Семенов Александр
Семенов Александр
"Очнувшись, она потеряла память, не понимала, где находится, не узнавала людей" Ну это больше на инсульт похоже ,чем на туберкулез. Надеюсь что лечащие врачи лучше разбираются в диагностике. чем автор статьи. В любом случае.желаю Ротару, скорейшего выздоровления.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
andrei andrei
andrei andrei
Что Экспресс, что Обоз. Туберкулез - инфекционное заболевание, вызываемое бактерией - палочкой Коха. Коим боком здесь химиотерапия?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки