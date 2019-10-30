"Припиніть вакханалію!" Мати Началової довели до істерики

Російські журналісти довели мати Юлії Началової до істерики гучними "новинами" про піарницю Ганну Ісаєву.

Приводом стали "сенсації" про вимоги привласнити загиблій від страшної хвороби співачці звання Героя Росії посмертно і навіть про "вбивство", передає видання "Дни.ру".

"Сумно, що в такий важкий для нашої сім'ї час доводиться писати звернення до російській пресі. Набридло читати всяку нісенітницю! Гидко! Досить! Коли ж Ви почнете писати правду. До останніх днів Юля працювала і близько дружила зі своїм прес-секретарем – Ганною Ісаєвою. Саме Аню дочка просила повідомляти людям про те, що відбувається з нею в найважчі хвилини. Ми прожили поруч 20 років без єдиного конфлікту. Журналісти, ви ж люди, а не звірі! Майте хоч краплю совісті! Припиніть цю вакханалію", – обурилася Таїсія Миколаївна.

Юлія Началова і мама instagram / taisianachalova

Своє обурення також показала й сама Ісаєва на своїй сторінці в Instagram. Йдеться про те, що жінка підтримала флешмоб, влаштований численними шанувальниками Началової в мережі "#ЮляЗаслуженная".

"Якого Героя Росії? Намагаюся зрозуміти, чи ще існують у нас в країні адекватні журналісти? Чи є ті, хто витрачає 3 хв свого дорогоцінного часу і заходить в початковий текст на сторінку "інстаграм", де читає мій пост як першоджерело, щоб зрозуміти, про що йдеться? Що сталося з новинами "Яндекс" – автори перестали розуміти російською? Вони не бачать, що саме написано мною чорним по білому? Чи є в ньому хоч півслова про те, що я пропоную дати Юлі звання Героя Росії", – обурилася Ісаєва.

Вона додала, що ЗМІ не можуть залякати досвідченого піарника жодним наклепом і "брудною інформацією".

"Всіх не засудить. Якщо люди мають мораль подібну свині, й, хрюкаючи вибирають тільки ті жолуді, які масніше, щоб, повністю змінюючи сенс першоджерела, вирвати з контексту тільки потрібні їм слова, приклеїти туди ваше прізвище і відверто змонтувати потрібний їм хайп у вигляді новини. Ці писаки ще не раз звернуться до мене за жолудями. Ось тут я й прийму рішення", – написала вона, порівнявши ситуацію з байкою Крилова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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