"Припиніть вакханалію!" Мати Началової довели до істерики

Російські журналісти довели мати Юлії Началової до істерики гучними "новинами" про піарницю Ганну Ісаєву.
Приводом стали "сенсації" про вимоги привласнити загиблій від страшної хвороби співачці звання Героя Росії посмертно і навіть про "вбивство", передає видання "Дни.ру".
"Сумно, що в такий важкий для нашої сім'ї час доводиться писати звернення до російській пресі. Набридло читати всяку нісенітницю! Гидко! Досить! Коли ж Ви почнете писати правду. До останніх днів Юля працювала і близько дружила зі своїм прес-секретарем – Ганною Ісаєвою. Саме Аню дочка просила повідомляти людям про те, що відбувається з нею в найважчі хвилини. Ми прожили поруч 20 років без єдиного конфлікту. Журналісти, ви ж люди, а не звірі! Майте хоч краплю совісті! Припиніть цю вакханалію", – обурилася Таїсія Миколаївна.
Юлія Началова і мама
instagram / taisianachalova
Своє обурення також показала й сама Ісаєва на своїй сторінці в Instagram. Йдеться про те, що жінка підтримала флешмоб, влаштований численними шанувальниками Началової в мережі "#ЮляЗаслуженная".
Преса! Так і хочеться написати-що цей пост не для вас. Він для людей. Це народний пост. І ніхто в нього нічого не Вимагає, як ви висловлюєтеся. І вже тим більше звання Героя Росії для Юлі. Мова йде про народного флешмобі по темі звання заслуженої. Вас хочеться судити! А для людей я писала наступне: Дорогі співвітчизники, небайдужі люди! Ваша любов пронизала моє серце. Ваша ініціатива потрясла мене, батьків Юлі, її близьких. Наша підтримка вам, наша вдячність, нашу повагу до вас. Юля заслужила, пишете ви! Ми не очікували стільки народної любові! Я вже бачила більше 300 від фотографій. Думаю, що ви маєте право висловлювати таким чином свою думку і ставлення до питання. Тому пишу вам: Ви також можете стати учасником флешмобу, зробивши фото з хештегом # Юлязаслуженная Розміщуйте у себе на сторінці, вказавши даний хештег, або надсилайте в директ аккаунта @artistka_jn Окреме спасибі фан клубу, який перетворив фото ініціативу в відеоролик і Віктору Началова, який згадав чудову пісню "Синява", у виконанні дочки. # юліяначалова # народнаялюбовь # юліяначаловазаслуженная # нашаюля # ятвоеплечо # песнясінева # флешмоб # яхочуолюбві # говорітьсветлоінежно # етовсестранароссія @taisianachalova @ metlyuk_elena_m.e.room @julianachalova_manager
"Якого Героя Росії? Намагаюся зрозуміти, чи ще існують у нас в країні адекватні журналісти? Чи є ті, хто витрачає 3 хв свого дорогоцінного часу і заходить в початковий текст на сторінку "інстаграм", де читає мій пост як першоджерело, щоб зрозуміти, про що йдеться? Що сталося з новинами "Яндекс" – автори перестали розуміти російською? Вони не бачать, що саме написано мною чорним по білому? Чи є в ньому хоч півслова про те, що я пропоную дати Юлі звання Героя Росії", – обурилася Ісаєва.
Вона додала, що ЗМІ не можуть залякати досвідченого піарника жодним наклепом і "брудною інформацією".
"Всіх не засудить. Якщо люди мають мораль подібну свині, й, хрюкаючи вибирають тільки ті жолуді, які масніше, щоб, повністю змінюючи сенс першоджерела, вирвати з контексту тільки потрібні їм слова, приклеїти туди ваше прізвище і відверто змонтувати потрібний їм хайп у вигляді новини. Ці писаки ще не раз звернуться до мене за жолудями. Ось тут я й прийму рішення", – написала вона, порівнявши ситуацію з байкою Крилова.
Якого Героя Росії ???????? Намагаюся зрозуміти у нас в країні адекватні журналісти ще існують? Чи є ті, хто витрачає 3 хв свого дорогоцінного часу і заходить в початковий текст на сторінку інстаграм, де читає мій пост як першоджерело, щоб зрозуміти ПРО ЩО ТАМ МОВА? Що трапилося з новинами Яндекс автори перестали розуміти по-російськи? Вони не бачать ЩО САМЕ НАПИСАНО МНОЮ ЧОРНИМ ПО БІЛОМУ ??? Крім них, в такому ж ракурсі, свої статті сьогодні написало незліченну кількість відомих, популярних, відомих видань. Прочитайте те, що сказав чоловік, на ім'я якого ви посилаєтесь, витратьте 3 хвилини, прочитайте цей пост. Чи є в ньому хоч пів - слова про те, що я пропоную дати Юлі звання Героя Росії? Чи є там що - небудь про організацію мною нагородження або флешмобу? Крім вимушеного, доданого мною сьогодні ж першого абзацу, з рекомендаціями що для тієї самої преси про те, що я взагалі веду мову про заслуженого! Я спеціально написала цей абзац, щоб хоч когось із вас це зупинило і змусило задуматися! І НЕ Я створював ФЛЕШМОБ! Я, ОДНО ЯК І ВЕСЬ менеджемент СПІВАЧКИ І ВСЯ ЇЇ СІМ'Я - ПІДТРИМАЛА флешмоб, створений простими людьми. КОЖЕН ІЗ НАС СЬОГОДНІ викласти ПОСТ З відео ролики, на підтримку ініціативи від народу. (Зайдіть на акаунти @ metlyuk_elena_m.e.room @taisianachalova @julianachalova_manager @mostovlukoks і подивіться). Коли припиниться переписування один у одного галімотьі, неперевірених фактів, чьего- то непрофесійного марення? НАДОЕЛО ВИГЛЯДАТИМЕ ЧЕРЕЗ вас, ШАНОВНА ПРЕСА неадекватний, людиною не розуміє нічого в державному устрої. Це ви такі. Ви неадекват. Заголовні видання країни пишуть писульки без оглядки на першоджерело, це добре, вони навіть не вчитується у ТЕКСТ КОЛЕГ, С ЯКОГО ВОНИ передруковувати. Спираються виключно на чужі гучні заголовки. ЗАГОЛОВОК ПРОЧИТАТИ ЗУМІЛИ І ПРЕКРАСНО- далі женемо пургу, пишемо що вийде. Ви в своєму розумі? Або тепер в новинних стрічках працюють Виключно новачки без досвіду, освіти і всякого розуму? # змі # преса # неадекват
Століття інформації і інтернету! Швидкість поширення неперевіреної інформації настільки висока, що встигати за нею немає навіть сенсу. Так ось я про сенс: Мене, піар менеджера з великим пробігом, не злякати рівно ніякої наклепом в ЗМІ. Я стільки раз стикалася з відвертою брехнею, яке писали про артистів з ким я працювала, що давно звикла до подібної брехні. І кожен раз я давала своїм людям лише один порада пройдіть повз будь брудної інформації про вас. Не оглядаючись. Ідіть вперед і тільки вперед! Нічого нікому не доводьте. І не перетворюйтеся в сутяжників. Всіх не засудить. Якщо люди мають мораль подібну свині і хрюкаючи вибирають тільки ті жолуді, які масніший, щоб повністю змінюючи сенс першоджерела вирвати з контексту тільки потрібні їм слова, приклеїти туди ваше прізвище і відверто змонтувати потрібний їм хайп у вигляді Новини- йдіть повз цього свинського стада. Пам'ятаєте у Крилова в байці про свиню і дубе- свиня рилом підривала коріння того самого дерева, чиї жолуді вона пожирала. Підняти рило (так висловився, пардон, класик) і подивитися вгору, щоб зрозуміти що вона знищує то дерево, що їй приносить корм вона не могла, шия занадто коротке. Так що ці писаки ще не раз звернуться до мене за жолудями. Ось тут то я і прийму рішення. в тій статті, з якої все сьогодні почалося йшлося взагалі не про мене! Про іншу людину! Моє прізвище приписати. І ось вона прекрасна новина для інтернет ресурсів! Але задовольняючи загальну цікавість скажу: Я не назву імені тієї подруги Юлі, з якою вона перестала спілкуватися. Такий факт в її біографії був. Але я глибоко порядна і вихована людина, щоб не опускатися до конкретних імен і прізвищ. Мало хто з ким свариться. Це життя. Але Те до чого дійшли журналісти насправді підсудна. Подібними звинуваченнями не кидаються. Сьогодні і завтра наші друзі, які знають ситуацію зсередини, збираються оприлюднити свої заяви на предмет цих наклепів, на мою підтримку. Я їм заборонила. Знаєте, я витримаю. Я вже переступила в завтрашній день!
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові й загострилася подагра, якою вона хворіє останніми роками.
Менеджерка артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Блогерка Олена Міро проаналізувала ситуацію зі співачкою і дійшла висновку, що її стан погіршився через алкоголь. Детальніше про хворобу Началової читайте за цим посиланням.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началову терміново прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це трапилося внаслідок набряку легенів і мозку, які виникли під час ускладнення хвороби.
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